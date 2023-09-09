吳啟華睡衣Look曬內地豪宅　傳擁10億身家一口氣掃大灣區6個單位

吳啟華作為前一線小生，自2007年北上發展後，賺到盤滿缽滿，曾被傳至少10億身家。近年長駐內地發展的他，除了拍戲及出席商演外，間中又會經營短視頻平台，以及與友人合資開製作公司，實行多方面增加收入。早前更被內地房地產經紀在網上曝光了他在深圳看豪宅的消息，入選中國十大豪宅名列前三的「深圳灣1號」，該豪宅至少叫價3500萬人民幣（約3900萬港幣）至1億4000萬人民幣（約1億6000萬港幣），相當富貴。

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最近他又在微博曬家居照，身穿睡衣的他難掩貴氣，正在畫貓貓的他畫功同樣了得！細看下，他所住的豪宅有唱K設備，非常豪華！早年曾有報道指吳啟華已在中山置業，2018年更一口氣狂掃大灣區6個單位，160萬一間合共960萬，實行做大灣區樓王。除此之外，吳啟華自從與內地女星石洋子離婚後，仍會月付逾20萬供養前妻一家，而石洋子大多都是周身名牌，戴名錶、孭名牌手袋等等，相當富貴！

睡衣Look曬豪宅！（截圖）

難掩富貴！（微博照片）

吳啟華與前妻石洋子的女兒吳熙兒，愈大愈靚。（網上圖片）

過去幾年，石洋子幾乎個個月都外遊，除了日本、東南亞等地，歐洲是她最常踏足的地方，周身名牌穿梭歐洲各大名勝及景點，仲要食好住好歎世界。（微博照片）

而吳啟華亦曾自爆家中珍藏了超過40隻勞力士（Rolex）名錶，當中最貴的是勞力士的Yacht-Master，錶面鑲了40粒寶石和一粒三角鑽，俗稱「糖果圈」，他以炒價80萬時買下，果然大手筆！而他又在節目《Tiger’s Talk》中透露自己每年豪花過百萬元置裝，買對鞋都要過萬元，擁有四架名車，果然厲害！

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