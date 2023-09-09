劉倩婷卸任慧妍雅集會長　由黎諾懿富貴太太接棒王怡然冇份出席

歷屆港姐組成的「慧妍雅集」於2023年9月9至10日 (星期六及星期日) 假中環街市舉行一年一度《慧妍雅集慈善月餅義 賣賀中秋 2023》活動。當了4年會長的劉倩婷宣布卸任，交由黎諾懿太太李潔瑩（Nicole）接棒出任會長之職，而本屆莊子璇及王敏慈亦有亮相，但就未見是非多多的亞軍王怡然（Lynn），可能要步師姐林鈺洧後塵，隨時無法加入慧妍雅集。

劉倩婷卸任慧妍雅集會

慧妍雅集於活動上公佈新一屆於8月上任之 2023/2024 度執行委員會委員名單，包括: 會長李潔瑩、副會長戚黛黛、司庫顧慧麗、秘書宋愛儀、會員拓展理事邵佩詩、公關理事黃嘉慧、工作計劃統籌岑杏賢。本屆將以慈善主題「Beautiful Hong Kong 美麗香港」，希望憑著愛與關懷，連結各界，集合慈善 的力量，攜手讓「香港更美麗」。

多位前港姐現身！

會長李潔瑩表示：「今年慧妍的主題為美麗香港， 除了透過協助社會各界宣揚香港，更透過慈善，繼續服務社會，令香港變得更美。我得榮幸於這個重要的時刻，能夠擔任會長，期待今屆能與各位委員及會員合作，籌募善款幫助社會上更多有需要人仕。」

亞軍王怡然（Lynn）冇份！

李潔瑩在2007年參選港姐，以傲人的身材進入決賽，衝擊冠軍，但無奈最後輸給了當年的冠軍張嘉兒。據悉，李潔瑩家族背景深厚，身價達5億，落選後去到爸爸李志強投資的美容公司的總經理，打理十八間纖體美容中心分店，相當富貴！

由黎諾懿富貴太太李潔瑩接棒。

黎諾懿與太太李潔瑩先後誕下「小春雞」與「小冬牛」，一家四口相當幸福。（IG：@lokyilai）

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