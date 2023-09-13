樂基兒離婚後大解放疑真空上陣　床上誘惑動作陷走光邊緣極性感

現年43歲的樂基兒 （Gaile）與天王黎明於2008年結婚，2012年離婚。她於2017年與食品大亨朱智豪（Ian）再婚，婚後育有一子Hunter。Gaile曾於社交網曬出與老公和兒子的溫馨家庭照，可是今年3月突然傳出離婚的消息。日前 （10日） 她出席活動接受訪問時，坦承自己已經回復單身，Gaile表示：「分開原因...我覺得唔應該話邊個錯或係做過啲咩，有時唔喺埋一齊可能係時間嘅問題。」Gaile表示仍與前夫Ian保持友好關係，兩人會共同撫養囝囝。

Gaile出席活動時承認已回復單身。(ig圖片)

雖然第二度婚姻觸礁，但Gaile仍堅強面對生活，離婚後即復出工作，努力賺錢。日前她就於IG分享了她的工作花絮照，並寫道：「Grateful for the people I’m working with today. It was an 8 hour script spoken in Chinese which I cannot read, but the amazing team helped me nail it :) Thank you everyone🙏 (感謝今天和我一起工作的人。這是一個 8 小時的中文劇本，我看不懂，但是出色的團隊幫助我完成了它:) 謝謝大家🙏)」

她今日（13日）又分享了進行拍攝工作時的花絮片段，寫道：「Rockstar vibes 🎸🤩💋 (搖滾明星氛圍)。」片中她身穿低胸吊帶裙，疑似真空上陣，拿着結他在床上扮作彈奏的模樣，並露出一臉陶醉的表情，她還不時曬出豐滿上圍以及修長美腿，更因為大動作而陷入走光邊緣，幾乎上下齊失守，性感誘人，不少網民都大讚她好靚兼身材火辣。Gaile全情投入工作，且亳不忌諱展示身材，猶如大解放似的，看來她已逐漸走出離婚陰霾。

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