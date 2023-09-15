「大小姐」林淑敏轉發尋人啟事　有望各界協助譚先生尋找失散婆婆

46歲無綫藝人林淑敏（Mandy）2000年參加港姐而入行，演出《愛‧回家之開心速遞》中「大小姐」龍力蓮一角，為人熟悉。Mandy一向熱心關心社會大眾，她昨天（14日）透過社交平台轉發好友所貼出有關「尋人啟事」的文章，希望藉着公眾人物的身份，能夠出一分力作出幫忙，協助在長沙灣與親友失散的婆婆，能夠盡快相聚！

「大小姐」林淑敏轉發尋人啟事，希望藉着公眾人物的身份出一分力作出幫忙。（sukman_lam＠instagram）

林淑敏有望各界協助譚先生尋找失散婆婆。（FB＠林淑敏）

內容如下：

【急】尋人啟示，已失蹤左36小時！

我呀婆琴日（9月13日）下午已失蹤搵唔到佢，佢年紀都好大，而且行動不便，最近先出院冇耐，身體十分虛弱，好擔心佢有事。

最後出現地點係「長沙灣元州邨」，希望附近嘅街坊可以多多留意一位攞住「四腳款式拐杖」、「身高1.4米」、「白色短髮 ，戴黑色頭箍」嘅婆婆，感恩！希望大家多轉發比唔同嘅人睇到！

若任何人有失蹤者的消息, 煩請聯絡譚先生，電話：52660300

或立即通知西九龍總區失蹤人口調查組，電話3661 8038 / 9020 6542 或 任何警署

詳細資料如下：

失蹤人士:

中國籍 / 女子 王肖英

失蹤人士失蹤時之形貌:

88歲，1.4米，40公斤，瘦身材，黃皮膚，方面型，白色短髮 (戴黑色頭箍)

最後露面時的衣著:

粉紅色 (碎花圖案) 上衣，長褲，攜有拐杖 (四腳款式)

失蹤日期:

2023-09-13

於2023年09月13日 1400 時，失蹤者最後出現於長沙灣元州邨後便不知所終