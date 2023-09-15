AK江𤒹生最愛蜘蛛俠想還原倒吊錫女主角一幕　竟嫌棄花姐耍手擰頭

MIRROR成員江𤒹生（AK）今日（15日）於太古城出席品牌限定店活動，本身已經是超級英雄粉絲的AK直言十分興奮，因為可以在現場見到1:1的模型，他更表示：「自小已迷上Marvel漫畫，渴望擁有超能力 ，我最喜歡的英雄角色就係蜘蛛俠，今次可以着住蜘蛛俠嘅限量獨家設計近距離接觸Marvel超級英雄的世界打卡，我已經準備好同1:1鐵甲奇俠模型打卡。」

AK表示自己最愛係蜘蛛俠。（胡凱欣 攝）

AK接受《香港01》訪問時透露自己最愛就是蜘蛛俠，至於被問到小時候有沒有經常扮演時他則說：「我細個扮好多嘢㗎喎，我睇過嘅卡通片我都會扮一次㗎喎，即係車我都扮一次啊，以前嗰啲四驅車我都扮㗎車。」活潑好動的他更想即時化身一輛四驅車，他亦有提到以前會與哥哥及弟弟三個人一起扮演不同的卡通角色：「我一定會爭做主角！」

AK質疑係唔係真係去澳洲拍團綜。（胡凱欣 攝）

AK亦說到小時候曾因扮演卡通人物，以致受傷弄傷下巴：「我唔知縫咗幾多針，總之而家有條疤喺度。」被問到之前曾經與Alton一起扮演蜘蛛俠時，AK即驚訝地問反問道：「點解有人知呢件事嘅？」他說這是一個不好的經驗，因為衣服的透氣度不足，眼罩亦「起霧」，所以觀感上很不好。而被問到英雄角色入面最想扮演哪一個時，他坦言自己最愛就是蜘蛛俠，而且蜘蛛俠是多元角色：「可以每個地方都有一個蜘蛛俠，我係亞洲版蜘蛛俠。」而最希望拍的一場戲就是蜘蛛俠倒吊親吻女主角一幕，當追問到女主角時，他就興奮的說希望是Jennifer Lawrence，但一問到希望是花姐時，他即臉都垮了，立即「耍手擰頭」說不要。

AK一聽到花姐做女主角，即刻「耍手擰頭」。（胡凱欣 攝）

最近有消息指MIRROR 12子將會出發拍攝團綜，AK表示的確會外出進行拍攝，但目的地仍未知，記者提他是去澳洲時，他即質疑：「係唔係真㗎？係唔係㗎？我呢啲即刻搣返粒花出嚟先。」AK說這個問題由隊長代答，稍後亦會有「茶會」向大家說明整個行程。AK說如果真的去澳洲，最想就是去潛水，他更說希望出發前可以先考一個潛水牌，因為當地的珊瑚很美麗。至於機動遊戲方面他就不想再玩bungee jump，因為上一次的經驗他感覺不好，反而想試一下Skyline。

AK二話不說的選擇同陳卓賢同房，果然是「頭號Hellosss」。（胡凱欣 攝）

至於被問到想跟哪一位隊員同房，他二話不說的選擇陳卓賢（Ian），雖然早前Ian在活動時曾透露與AK同房被他的鼻鼾聲吵聲，但他仍然選擇Ian，果然是「頭號Hellosss」。