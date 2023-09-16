愛回家｜劉丹現身撐呂慧儀舖頭開張 透露小糯米己開學兩星期

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》除了大受歡迎之外，戲外熊氏一家的感情亦相當好。今（16）呂慧儀投資的教育中心舉行開幕禮，作為劇中爸爸的劉丹（丹爺）亦有現身出席支持，揚言她有心做教育事業，一定要支持。

劉丹現身支持呂慧儀。（葉志明攝）

在接受《香港01》訪問時，問到丹爺向劇中女兒呂慧儀送了些甚麼，他就表示：「送咗好多句祝福說話，難得有心做呢啲工作（教育工作）梗係支持。」又強調她是醒目女。

劉丹透露孫女小糯米己返學2星期。（葉志明攝）

呂慧儀又要拍劇又兼顧教育工作，似乎忙到不可開交。問到丹爺擔不擔心她難以兼顧，他就表示：「應該唔會，呢度仲有好多老師一齊做嘢呀嘛。」續問到9月份是開學季，孫女小糯米是否己開學，他二話不說：「開咗學好幾個禮拜，（太太接送？）係呀！都幾開心返咗學兩個禮拜。（孫女己收拾好心情返學？）其實返到學校都係玩，總之返得開心就得。」

而提到劇集《愛回家之開心速遞》「龔水cp」甜蜜不再，有傳張景淳會暫「離家」，而引來不少網民話擺看，而作為大家長的丹爺就揚言：「其實我哋《愛回家》係冇咩所謂，因為我哋係處境劇成日都變，經常有咩新鮮嘢都變一變，所以其他咩事都影響唔到我哋，以不變應萬變。」