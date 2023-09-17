前港姐大爆簽約TVB要滿足三個條件　人氣高夠後生仲要睇家底？

《2023香港小姐競選》雖已告一段落，但一班佳麗的一舉一動仍備受關注。早前22強止步的落選港姐王藝淳（Kitty）上載了一段影片，原來一班港姐齊齊返TVB，除了趁機敘舊之外，她還透露今次是回去見監製。而郭珮文（Juliana）日前回覆網民時亦透露見了導演，但就尚未傾簽約。其實除了三甲之外，過往有不少落選港姐都獲賞識，簽約TVB，而曾在2010年參選港姐的李文煊（Elle）當年落選後，亦曾加入TVB發展，日前她就拍片大爆簽約條件！

早前一班港姐齊齊返TVB。（影片截圖）

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李文煊（Elle）曾在2010年參選港姐，一直有指她是「內定冠軍」。（視覺中國）

當年李文煊從倫敦帝國理工學院畢業後，回港參選港姐，被稱為「翻版湯唯」的她因提名人是張天愛，所以一直是傳媒焦點，可惜最後大熱倒灶，但她亦獲TVB賞識，簽約成為旗下藝人，不過她在一年後選擇離巢。李文煊透露其實早在第二輪面試時已經簽約，如果最後得獎，合約就自動生效，至於其他入了決賽，但最後落選的港姐，就會齊聚TVB見高層：「會聊什麼呢？就是你的志向是什麼？你想做什麼？」另外還會拍攝一系列硬照，如果最後簽約，就會將相關照片分發給監製及導演：「有這麼個新人，你們可以選擇用不用她。」

李文煊日前拍片大爆簽約條件！（影片截圖）

其中一方面是睇人氣夠不夠高。（影片截圖）

至於簽約的條件，李文煊就透露主要看三方面：「在競選期間你有沒有人氣，媒體喜不喜歡你，觀眾喜不喜歡你，換句話說就是你有沒有新聞價值，娛樂價值，也就是你的可利用商業屬性高不高，能不能為公司快速變現、快速賺錢。」第二點就是看夠不夠年輕，要「捱得起」：「不是說一出道就會一炮而紅的，如果你夠年輕，至少會有足夠的時間去慢慢打磨，可能過了幾年之後，一部劇、一個事件讓你爆火，那個時候你也才二十幾，公司才有『着數』。」

不能太富有。（影片截圖）

但也不能太窮。（影片截圖）

最後一方面，就是「聽不聽話」：「唔聽話就say bye bye啦，或者沒有上進心，過一會就跑路了都不行，所以家裏不能太富有，要『捱得起』，也不能太窮，因為TVB的薪水真的不夠，那就有可能出現突然跑去嫁富豪，或者做一些不好的事去圈錢，『搵快錢』，甚至犯罪。」其實除了冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈、友誼小姐姜依宁之外，同樣入圍五強的郭珮文（Juliana）同陳霈錤（Hera）都好受歡迎，當中Juliana因身材出眾加上性格率真，深受網民喜愛。而被指一副「冠軍相」的Hera更是深得網民歡心，可惜最後三甲不入，賽後大批網民表示不滿，甚至大呼「還我10號」，「香港小姐10號意難平」一詞更一度登上內地微博熱搜。看來這兩位佳麗都十分符合李文煊所講的條件，網民紛紛留言表示希望她們入行發展！

《2023香港小姐競選》冠亞季軍分別由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得。（資料圖片）

郭珮文（Juliana）因身材出眾加上性格率真，深受網民喜愛。（IG@julianakpm）

陳霈錤（Hera）被認定為今屆最大的遺珠。（電視截圖）