ATV阿儀撐好友竟同公司鬧翻？　林寶玉：祝佢哋友誼永固

ATV阿儀（薛影儀）是近年AMM亞洲心動娛樂得的藝人，IG追蹤人數突破9萬人之餘，內地登台或出席活動的邀約絕對不少，所以說她備受公司保護也不為過，更專派了經理人林寶玉（Connie）負責打理她的工作，但近日兩人關係就突然出了問題，ATV阿儀更在IG大吐苦水。



薛影儀有信心奪季軍。（資料圖片）

「亞視一姐」薛影儀出席《怪物》香港群星首映的相片，在發行商社交媒體上被大批網民like爆，總數遠拋其他出席的資深前輩。（安樂影片Facebook截圖）

薛影儀在帖文寫到：「其實我同朋友參加活動，而唔通知公司，我怕公司唔比我參加。我都唔明公司點解唔鍾意我同黃榕一齊？佢覺得黃榕有咩唔好呢？其實黃榕係心地善良嘅人！我之前都已經解釋咗我係冇誤交損友，佢哋係我好朋友嚟呀！佢哋冇帶壞我呀！我之前有活動約啲朋友出去玩，認識到好多新朋友，寶玉之前嬲我，可能我講過啲野，佢又唔鍾意。」

阿儀同姚琰欣（Bonnie）同黃榕好鬼friend (ig@glorianawong)

以行內規定來說，以藝人身分出席大小公開活動，特別是一些有傳媒的場合，都需要事先通知經理人，因為當中牽涉了藝人的出席費，再者，去年9月阿儀曾因在中環海濱駕駛電動單車而被捕。後來黃榕發聲明指她邀請阿儀以朋友身份去玩，相信該短片的拍攝者也是黃榕。而AMM亦為阿儀無牌駕駛與之前打人事件幫她保釋過兩次，已經算是「幫到盡」。

「亞視一姐」薛影儀涉被控無牌駕駛等4罪 經理人：已交律師處理

片中可見薛影儀（阿儀）駕駛着一架小型電單車。（截圖）

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薛影儀（IG@ching_yee0205）

黃榕也在該帖文底下留言，寫道：「阿儀也是心地善良的人，希望你未來工作順利，大家努力工作，努力生活，我發誓從來都沒有安排商業活動和產品銷售工作賺取她金錢，以後放假才玩，希望你繼續在工作上發光發亮。」

亞視一姐阿儀跟黃榕到水上樂園 濕身半透視見肉繼續開心笑

黃榕帶阿儀到水上樂園玩水。（IG圖片）

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其實阿儀一早已承認曾經呃公司，偷偷地出去以玩或做義工的名義，其實是去了活動，不過阿儀自己有否收錢就不知道。

經理人林寶玉在接受《香港01》訪問時，講到阿儀與黃榕的關係，她說：「祝佢哋友誼永固」，在經歷多次事件後，公司始終未有放棄阿儀，更指：「始終係自己人，公司都會盡能力幫佢。」但萬一損害到利益，林寶玉都希望阿儀身邊的朋友能提點一下，「都希望如果係阿儀朋友，能夠經常在身邊的話，可以多多提點阿儀。」最後之前講到阿儀被雪，AMM近年最大搞作便是「心動女孩」，阿儀會否被飛起？林寶玉說：「仲安排緊行程」。