JPEX｜林作被捕後靚女KOL成焦點　爆致富後買林寶堅尼保時捷

虛擬資產交易平台JPEX風波愈演愈烈，藝人莊思敏、張智霖亦被捲入事件中，曾宣稱「申請成為JPEX合伙人」的林作今日（18日）因涉嫌「串謀詐騙」被捕，下午警方又拘捕涉嫌經營加密貨幣找換店網紅陳怡（原名陳凱怡）。

林作在兩名警員押解下步出中環娛樂行，再被押上警方私家車，前往中區警署。（夏家朗攝）

隨住JPEX事件爆煲，網民陸續翻出近年與JPEX有關的KOL名人，而在Instagram擁有5.6萬粉絲的靚女KOL Priscilla Ng也被翻出宣傳JPEX的限時動態，她發文稱親身使用近兩年，大讚JPEX「有平台保障」，又指為平台作擔保會為大家負責任，「有咩事搵我！太太！Priscailla！」據報道指，Priscilla紀輕輕就虛擬貨幣場外交易平台Coiner，擁有兩間分店，她稱因虛擬貨幣助她搵快錢而產生興趣，仲因此致富買了兩架名車林寶堅尼和保時捷，以及手錶和手袋。

靚女KOL Priscilla也被捲入JPEX事件中。（IG@prisnhy）

IG有不少性感照。（IG@prisnhy）

身材好好。（IG@prisnhy）

另一位「Hong Coin講幣」創辦人蔡曉東（東記）曾自稱靠投資加密貨幣令身家暴漲至9位數字，東記去年受訪自爆身家接近一億，開班授徒教投資每月賺40萬。他被翻出與JPEX平台合作拍片的片段，翻查其YouTube頻道，他已隱藏71部影片。

Hong Coin講幣」創辦人蔡曉東（東記）曾自稱靠投資加密貨幣令身家暴漲至9位數字。（網上圖片）

與JPEX拍片。（網上圖片）

東記YouTube頻道已隱藏71部影片。（YouTube圖片）

靚女KOL Priscilla Ng性感照。（IG@prisnhy）

靚女KOL Priscilla Ng。（IG@prisnhy）

身材好。（IG@prisnhy）

性感。（IG@prisnhy）