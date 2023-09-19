TVB高層睇騷身邊有兩位港姐傍實　同樣醜聞纏身仍大把機會被寵愛

《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》「全息音樂會」於日前舉行，吸引圈中不少人前往睇騷，連無綫（TVB）高層樂易玲亦有到場，更帶上兩位寶貝兒子。同行的還有幾位TVB藝人，在「天下第一關」鄭紹康post出的合照中，見到有《中年好聲音》羅啟豪與李佳，還有兩位前港姐陳楨怡與林鈺洧。

樂小姐與一班藝人睇騷。（IG@numberonepr）

兩位港姐能夠陪樂小姐睇騷，明顯備受寵愛，不約而同地，兩位港姐近年都有是非纏繞。前港姐亞軍陳楨怡（Celina）自去年年初被爆私生活混亂後，形象插水的她令外間以為她已成「棄將」，被放逐到內地拍劇。半年前陳楨怡終於解凍，並再次在TVB亮相，她在新劇《廉政狙擊》中飾演暗戀王浩信的角色，劇中更有一幕被高鈞賢五花大綁的大尺度場面，非常搶眼！她又被安排客串《愛．回家之開心速遞》扮演接龍客戶，看來已完成「解凍」！

陳楨怡（Celina）加入TVB後備受力捧，不但有份擔任大型活動的司儀，亦有份客串《愛．回家之開心速遞》。(ig圖片）

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至於林鈺洧，上月被爆出不被慧妍雅集邀請入會，有指是因為她形象不符合港姐形象，林鈺洧選美時負面新聞不斷，當時更指她是新一代「性女」，大爆自己的「床史」。她曾被傳欠下卡數逾50萬，故此她希望嬴得獎金來還債，除了床史及欠債外，亦曾經有人聲稱持有她的性愛短片，更四處兜售。雖然她已經否認是片中人，但她的形象亦因此而受損。事件爆出後，她亦霸氣回應「冇諗過申請」。

上屆港姐冠軍林鈺洧竟然不被邀請加入慧妍雅集。（資料圖片）

林鈺洧在節目中大談性史。（IG@林鈺洧）