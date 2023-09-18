JPEX｜KOL東記被查　曾推《全民林寶》林作ATV阿儀劉馬車都有玩

虛擬資產交易平台JPEX案引起社會關注，警方至今已接獲逾千宗涉及JPEX的報案。今日（18日）警方先後以涉嫌「串謀詐騙」拘捕林作及KOL陳怡。據報道警方亦鎖定了加密貨幣分析師暨Hong Coin講幣創辦人 — KOL「東記（蔡曉東）」，約下午4時警方亦到其辦公室搜查。



加密貨幣分析師暨Hong Coin講幣創辦人 — KOL「東記（蔡曉東）」。

2023年3月，「東記」宣傳「全民林寶」活動，推廣炒賣加密貨幣，之後的講座推銷JPEX的自家平台幣JPC。（勞顯亮攝）

據知 KOL「東記」（蔡曉東）十分活躍於宣傳平台JPEX，除經常於其個人YouTube頻道及Instagram上介紹JPEX平台之外，亦經常出現於如地鐵站內的廣告上，同時他也曾以自己做「招牌」宣傳過《全民林寶》遊戲節目。

KOL「東記」（蔡曉東）曾推銷節目《全民林寶》，林作、ATV阿儀和劉馬車亦有參與。（YouTube截圖）

這個節目為網絡遊戲節為類似外國真人騷，參加者需要「鬥耐力」，能夠「掂住架車」維持最耐時間的一位將贏得300萬的林寶堅尼跑車及號稱「值超過500萬元獎金獎品」。當時主辦方曾大力宣傳過節目，林作、薛影儀（阿儀）、劉馬車等亦曾公開表示過意願參加節目。

KOL「東記」（蔡曉東）曾推銷節目《全民林寶》。（YouTube截圖）

KOL「東記」（蔡曉東）曾推銷節目《全民林寶》。（YouTube截圖）

JPEX案｜KOL「東記」曾開講座推銷 警搜堅尼地城辦公室檢走現金

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KOL「東記」（蔡曉東）曾推銷節目《全民林寶》。（YouTube截圖）

薛影儀（阿儀）其後亦向傳媒表示過，面試時需要飲一些令人嘔心的飲品，劉馬車也曾表示曾遭同等待遇，感覺十分之差。《全民林寶》拍攝後亦曾於 KOL「東記」（蔡曉東）的「Hong Coin講幣」YouTube平台中播放，但現時已被轉為隱藏，不過於參加者之一的劉馬車則有將節目影片放在個人YouTube頻道上。

東記曾舉行「全民林寶」會員活動，送出價值港幣300萬的林寶堅尼超跑。

2023年9月18日，林作涉及JPEX詐騙案被捕。（夏家朗攝）

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劉馬車曾參加《全民林寶》。(影片截圖)