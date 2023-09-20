余香凝三年抱兩順利產子報平安：出世有7.7磅又好多頭髮

恭喜晒！現年30歲的余香凝（Jennifer）於今日早上11點許，透過社交平台宣布喜訊，B仔順利出世，重7.7磅，並分享了一張一家四口手疊手的「全家福」，相當溫馨，再為人母的Jennifer開心寫道：「歡迎嚟到我哋呢個家，我哋每一位都好愛你，家姐仔覺得你好靚，以後佢會成日唱歌俾你聽，你成日都會聽到let it go同a whole new world 。」

好溫馨。（IG@jenniferyuuu）

Jennifer續言：「多謝你咁錫媽咪，成個懷孕期媽咪都好舒服，出世有7.7磅又好多頭髮，叻仔！繼續飲多啲奶奶訓多啲！快高長大」。並於文尾標籤了「916」，相信是兒子的出生日期。

母子平安。（IG@jenniferyuuu）

另外，Jennifer也同時在限時動態分享她手抱住兒子的相片，並表示：「第二次做媽媽，以為自己會好好珍惜係醫院有得訓嘅時間，點知最後都係堅持夜晚都推入黎試埋身，最後家姐同細佬一樣叻叻 ！3日搞掂。」相中見Jennifer雖然剛生完不久，但面色不錯，身形也沒有走樣，兒子就如她所講真的很多頭髮，非常可愛。

Clare榮升做家姐仔。（IG@jenniferyuuu）

由一家三口變一家四口，湊夠一個「好」字。（IG@jenniferyuuu）

Jennifer於2020年10月透過社交平台宣布與圈外男友陸政渡（Tim Luk）結婚，並於11月14日在半島酒店舉辦婚禮及婚宴。同年12月25日，Jennifer宣布懷孕。翌年2021年5月宣布順利誕下女兒Clare。如今家中再添新成員，3年抱2湊夠一個「好」字。