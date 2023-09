余香凝三年抱兩順利產子報平安：出世有7.7磅又好多頭髮

恭喜晒!現年30歲的余香凝(Jennifer)於今日早上11點許,透過社交平台宣布喜訊,B仔順利出世,重7.7磅,並分享了一張一家四口手疊手的「全家福」,相當溫馨,再為人母的Jennifer開心寫道:「歡迎嚟到我哋呢個家,我哋每一位都好愛你,家姐仔覺得你好靚,以後佢會成日唱歌俾你聽,你成日都會聽到let it go同a whole new world 。」

好溫馨。(IG@jenniferyuuu)

Jennifer續言:「多謝你咁錫媽咪,成個懷孕期媽咪都好舒服,出世有7.7磅又好多頭髮,叻仔!繼續飲多啲奶奶訓多啲!快高長大」。並於文尾標籤了「916」,相信是兒子的出生日期。

母子平安。(IG@jenniferyuuu)

另外,Jennifer也同時在限時動態分享她手抱住兒子的相片,並表示:「第二次做媽媽,以為自己會好好珍惜係醫院有得訓嘅時間,點知最後都係堅持夜晚都推入黎試埋身,最後家姐同細佬一樣叻叻 !3日搞掂。」相中見Jennifer雖然剛生完不久,但面色不錯,身形也沒有走樣,兒子就如她所講真的很多頭髮,非常可愛。

Clare榮升做家姐仔。(IG@jenniferyuuu)

由一家三口變一家四口,湊夠一個「好」字。(IG@jenniferyuuu)

Jennifer於2020年10月透過社交平台宣布與圈外男友陸政渡(Tim Luk)結婚,並於11月14日在半島酒店舉辦婚禮及婚宴。同年12月25日,Jennifer宣布懷孕。翌年2021年5月宣布順利誕下女兒Clare。如今家中再添新成員,3年抱2湊夠一個「好」字。