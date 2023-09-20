JPEX案｜陳怡揭拘留實況大爆膳食極差：講起想嘔　保釋金達100萬

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案近日引起了軒然大波，牽連甚廣，至今已有超過1,600人報案，涉款高達港幣12億元。網紅陳怡亦因為捲入JPEX一案，前日 (18日) 她因涉嫌經營加密貨幣找換店而被警方帶走調查。而她在被警方拘捕的前一日仍無視證監會所發的警告信，在社交平台連發兩段影片繼續高談闊論JPEX。陳怡昨晚 (19日) 已獲准保釋，即在社交平台發文表示：「老娘回來了！！今晚出片同大家講吓被羈留的一天。」

陳怡於今日（20日）下午2時多上載了一條近20分鐘長的影片，題為「我在拘留所的一天，保釋金100萬」，講述她在警署拘留所的情況。她一開始就表示：「案件嘢我就唔可以講，不過可以講啲side邊嘢畀大家。」她在片中描述了拘留所的環境：「其實好多小情節都好似睇電影睇過，包括嗰啲臭格，所以唔會好驚或者好唔開心。同律師嘅對白亦都好似電影咁。羈留所入面環境比想像中好，甚至比一般人住嘅地方好。」至於膳食方面是她看了也不想吃的飯盒：「基本上係唔會食嘅，因為打開個飯盒淨係見到白飯同幾塊椰菜，同埋一舊蛋，唔係煎蛋，講起想嘔，唔知咩嚟嘅，係完全無嗰個意欲去食嘅。」

陳怡拍片跟大家分享。(影片截圖)

陳怡坦言警方的確是拿走了她的所有手袋：「個記招好似海關檢獲大量走私貨咁。」對於被指遭警方拘捕時的樣子跟平日拍片不同，影到她好肉酸，陳怡解釋說：「其實我知道要入羈留所，咁我一定唔會着返平時嗰啲衫同高踭鞋，同埋根本無時間化妝吹頭。我無考慮咁多，最緊要暖，但係都俾你哋大造文章，做女人真係慘。」

陳怡又指：「我覺得警方做嘢都係要交差，所以我都好配合。你諗下如果件事係咁大，點解我依家可以保釋？如果我係犯罪，我諗我會一路喺羈留所等到上庭，唔會係咁樣出嚟同大家講嘢。」她還叫粉絲不用擔心她，並強調：「我係好有信心，我唔係樂觀咁簡單，因為我知道自己做緊咩，唔好講咩清唔清白咁老土，而係一路以嚟我拍嘅片，喺幾日之前一路出嘅片，其實都係呢個方向。包括我入完去羈留再出返嚟，我睇嘅嘢都係一致。」不少粉絲亦有留言支持她。