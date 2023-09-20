麥玲玲最愛收藏原卡鑽石　分享定期買金貼士：時勢唔太平都保值

麥玲玲（玲玲姐）今日（20/9）現身會展珠寶展，出席代言金舖的活動，她有份參與過年的歲歲平安系列、犯太歲系列設計，指這對好運的珠寶特別多人追求。玲玲姐致辭時大曬流利普通話，她說自己以前初接觸國內市場，接受鳳凰衛視訪問，普通話差到冇人聽得明，笑言：「網友話麥玲玲喺度講咩呀，嗰時先搵老師執一執，我初初上去做講座要帶住翻譯，啲人仲覺得點解要帶翻譯呀。」

麥玲玲有份參與其中一個過年系列的珠寶設計。（葉志明攝）

玲玲姐說自己年輕時多戴鑽石、少戴金、翡翠，但現時金器款式已很時尚，她也會戴。問到私藏珠寶中最貴的價值多少，她表示：「通常買原卡鑽石，但我唔係好追求款式，反而要比較簡單啲。（最貴嘅幾多錢？）幾十萬到一百萬啦，但係有時你預咗帶出街好易唔見，除非真係用嚟收藏，否則戴出街都好大風險，通常都戴啲跌咗起碼唔肉赤嘅出街。」

玲玲姐最愛收藏原卡鑽石。（葉志明攝）

問到玲玲姐有冇買金，她雀躍地分享買金貼士，很慶幸自己初入行時師父就教她其實大部分人都儲不到錢，反而建議她買實物，於是她每年年底就會買金放入保險箱，舊時已儲落富格蘭金幣、加拿大楓葉金幣等，玲玲姐透露：「我一路都有買，定期有買細嘅金條，當然唔會買好重嗰啲，喺銀行買完擺喺保險箱，但而家啲金貴咗好多，用同一個價錢買都細咗好多。（金相對保值。）係，尤其是當時勢唔係好太平嘅時間，就真係算唔錯。（你買完一直擺喺度？）有時長輩生日，或者小朋友出世，就攞啲金送俾佢哋。」

玲玲姐年輕時開始定期買金，建議大家有鬆動錢就買金。（葉志明攝）

玲玲姐前幾年大部分時間留在內地，現時多留香港，目前仍在拍《逆天奇案2》，有部分場口需要重拍。她又透露除了J2播出中的《玲玲友情報》外，稍後有節目會帶一堆女藝人出Trip，尋找異地桃花運。

玲玲姐年尾開始忙。（葉志明攝）