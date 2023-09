應屆落選港姐郭珮文自參選以來,其「Big」爆身材一直成為焦點,加上她大方的性格,頻頻影相拍片,毫不吝嗇地將天賦本錢展現大家面前,所以就算落敗,但已經成為很多網民心目中的冠軍。

郭珮文近日又派福利。(IG@julianakpm)

高貴又性感。(IG@julianakpm)

郭珮文繼日前展示完「爆玻璃」級S身段引起騷動後,近日她又再出招,性感出席晚宴,不過今次是拍片,震撼程度不減上次,實行一靜一動,為網民帶來不同的視覺感受。片中郭珮文雖然披上一件黑色西裝款外套,但阻擋不住其身材,她裏面穿上一條超低胸黑色晚裝,將豐滿身材表露無遺。罕有露出一副甜美笑容的郭珮文,在鏡頭不斷搖擺誘人身軀又轉圈,並寫上:「Your love is the rider and my body the Merry-Go-Round」,相當性感撩人。

身材非常好。(IG@julianakpm)

還風騷兩邊搖擺美好身段。(IG@julianakpm)

獲網民激讚。(IG@julianakpm)

片段再次引起網民騷動,紛紛留言:「玩到咁『大』」、「越來越靚,點解唔係冠軍」、「其實冇理由唔係你第一」、「妳真係好吸引 」、「笑既時候最靚及 」、「Ride me」等等。