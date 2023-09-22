林盛斌中山開棟篤笑開黃腔　竟觸動內地網民神經被批低俗人身攻擊

藝人林盛斌（Bob）生活富貴，一家六口住九龍塘豪宅愈搬愈豪，全賴努力工作兼投資有道。Bob近來北上開棟篤笑，大方攞老婆出來講笑，又攞同細細粒（陳嘉佳）激吻照，卻意外觸動內地網友神經惹來批評，繼JPEX事件後再惹是非！

林盛斌（Bob）去年為虛擬貨幣場外交易平台Coiner兌換店任開幕嘉賓。（IG：@bob_lamshingbun）

近日有中山網友入場睇Bob棟篤笑，睇完後將部分片段擺上社交網分享。其中一段Bob稱自小鍾意珠圓玉潤型女性，他先公開與太太黃乙頤的合照，相中太太穿上三點式，Bob說：「讀書嘅時候，同學仔都係鍾意啲王菲、鄭秀文，瘦猛猛嗰啲呢，我麻麻哋。我係鍾意甄妮、肥媽呀，我係真係鍾意嗰啲囉！」

Bob豪宅。（IG/ @bob_lamshingbun）

Bob又笑言入娛樂圈工作後，多與圓潤身形女士合作，Bob擺出麥玲玲的合照，「佢手遮住咗個心口，你知佢猛料㗎係咪？」Bob又與觀眾重溫激咀細細粒的照片，台下觀眾見圖片驚呼大笑，Bob笑稱：「我拍完呢場戲之後發咗幾晚惡夢呀，有一晚好似俾鬼砸咁！」

Bob中山開棟篤笑。（IG@bob_lamshingbun）

Bob中山開騷。（IG@bob_lamshingbun）

惟Bob的笑話觸動了部分內地網民神經，引來多位網友留言批評：「啲笑點全都是黃，沒有其他」、「沒水平只能講黃色」、「阿Bob還是適合做司儀」、「離棟篤笑差遠了，離黃子華的棟篤笑相差十萬八千里。」、「好笑嗎？無聊」、「一點都（不）好看，人身攻擊或者黃色內容」、「一滴（啲）深度都冇，低俗。送票我都唔去，同黃子華差天共地。」不過另一條片中，Bob抽出一名年輕男觀眾問他：「同另一半床上曳曳會幻想嘅嘢？」與男觀眾的爆笑對答卻令不少網友大讚好笑，看來Bob的笑話反應兩極。

Bob近日到中山開棟篤笑，遭批太低俗。（抖音）

Bob擺出麥玲玲的合照。（抖音）

重溫同細細粒激咀照。（抖音）

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