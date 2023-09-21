亞洲超星團｜丁子朗超白妝容勁驚嚇　無奈：麻煩幫忙P返原本個樣

現年26歲的丁子朗近年劇接劇備受力捧，入行短短幾年已經擔正做男主角，絕對是TVB上位小生之一，近日他更參加全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，上月節目組公開了65名練習生的照片及個人資料，當時已有不少網民指丁子朗的妝容及造型出事。日前丁子朗再曬出一張近照，相中所見，雖然標誌性的酒窩仍在，但超白妝容同明顯臥蠶令他即時達到兩倍大眼效果，不過網民對於他這個韓式小鮮肉唇紅齒白新Look似乎就不太滿意，連他本人都忍不住留言道：「麻煩大家幫忙P返原本個樣出嚟。」

似乎連丁子朗本人都頂唔順。（IG截圖）

網民一面倒負評問他是否得罪化妝師和攝影師。

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其實自丁子朗參加節目以來，無論是官方宣傳照還是自我介紹短片都引來不少人討論其外貌，網民一面倒負評問他是否得罪化妝師和攝影師，而丁子朗亦有回覆網民：「我已經向節目組反饋了，讓他們濾鏡不要開那麼大」，語氣相當無奈，不過節目組似乎未有聽他的「建議」，近照依然「面目全非」，難怪他的笑容都顯得頗為勉強。

引來不少人討論其外貌。（影片截圖）

丁子朗當年以19歲之齡奪得亞軍、「最上鏡先生」及「現場最受歡迎香港先生」三個獎項。（資料圖片）

在2016年參選香港先生的丁子朗，當年以19歲之齡奪得亞軍、「最上鏡先生」及「現場最受歡迎香港先生」三個獎項，成為該屆最年輕的參選者及得獎者。丁子朗更因主持節目《森美旅行團》而成功入屋，他在節目中入鄉隨俗全裸上陣浸溫泉，又爆肌兼露股，一身健康膚色及大隻身形相當搶鏡，之後他更在《青春不要臉》中首次做男主角，機會多多，但他在拍完《奪命提示》後就突然北上發展，先是參演內地劇集，之後又參加選秀節目挑戰跳唱，令網民無不愕然。對此，丁子朗就解釋：「今次突然轉軚去唱歌跳舞，係希望畀到驚喜同驚嚇觀眾，而家密鑼緊鼓練習緊，唔想影衰香港人同埋TVB。另一方面，我係抱住學嘢嘅心態去參賽，雖然呢句嘢好娘，但係真嘅。」不過對於多次被指大變樣的他，網民似乎就認為「驚嚇」多過「驚喜」。

丁子朗在節目《森美旅行團》中相當豁出去。（影片截圖）