JPEX案｜肥媽疑用JPEX手機應用程式　嘆貴價美食被眼利網民發現

近日虛擬資產交易平台JPEX案件引起了軒然大波，至今已有超過1,600人報案，涉款高達港幣12億元，引起社會各界高度關注。事件牽連甚廣，多名圈中藝人亦捲入其中，包括肥媽 Maria Cordero。有指肥媽曾經幫忙加密貨幣教育學院「CryptoPARD加密豹」拍攝宣傳影片，所以也列入在KOL合作名單牽涉與JPEX案件有關，甚至有傳案件的苦主打算向名單中的KOL作出尋仇的舉動，對此她肥媽已公開澄清否認屬實。她表示旗下擁有的虛擬貨幣，並非屬於JPEX平台JPC幣，故此不牽連在事件當中。

肥媽(Maria Cordero)曾經幫忙加密貨幣教育學院「CryptoPARD加密豹」拍攝宣傳影片。（討論區LIHKG截圖）

肥媽昨晚在她的YouTube頻道上載了一條最新短片，是她與幾多好友包括黑妹一起到高級餐廳吃飯品嚐矜貴美食，大讚新Menu好正，讓她們一行人都食到滿載而歸。然而有眼利網民就發現肥媽疑似用JPEX Wallet的手機應用程式。片中有一個鏡頭是影住肥媽所坐的那枱餐桌上，有一部手機，手機屏幕上清楚可見到正開着JPEX Wallet的這個應用程式。不過就未知道該手機是否屬於肥媽所擁有的。

據悉，警方已向本地電訊服務供應商發出指示，封鎖JPEX手機應用程式及網站。