無綫小花游嘉欣「A0」金漆招牌被破　傳低調戀上圈外有米男友

無綫劇《你好，我的大夫》戀事多，繼陳嘉慧公開戀情後，《香港01》收到讀者爆料，同劇另一位上位小花游嘉欣亦「出Pool」，「A0」金漆招牌被破，有指男方是有米圈外人K先生。

游嘉欣是近年TVB上位速度最快的女藝人之一。（IG@kayan_yau）

游嘉欣形象入屋，被網民封為新一代女神。（IG@kayan_yau）

現年23歲的無綫小花游嘉欣，於2018年時被無綫節目《電競王》助導發掘而入行，隨後加入J2節目《#後生仔傾吓偈》開始廣為人認識，2020年獲得拍劇機會，憑處女劇《香港愛情故事》成功入屋，並獲公司力捧極速上位，曝光率大增，除成為綜藝節目常客外，更在短劇《青年心城之撐起青春》中初嘗「女一」滋味。其後游嘉欣也不乏發揮機會，《青春不要臉》、《回歸》及現在播映中的《你好，我的大夫》都有份參與，另外還有《羅密歐與祝英台》和《非常檢控觀》兩套劇未出街。加上擁有甜美笑容，及一雙相當煞食的大長腿，被網民封為新一代清新女神。

游嘉欣主持《#後生仔傾吓偈》開始廣為人認識。（資料圖片）

游嘉欣於處女劇《香港愛情故事》演出獲讚。（梁碧玲攝）

在短劇《青年心城之撐起青春》中初嘗「女一」滋味。（IG@kayan_yau）

因與林正峰多次合作，並飾演情侶而傳出緋聞。(劇照）

事業上升之際，多次透露自己是「AO」的游嘉欣，感情狀態卻平平，入行至今4年多亦紀錄良好，除了跟林正峰傳過緋聞外就沒有了，不過最近《香港01》收到讀者爆料，指游嘉欣「出Pool」了，對方是圈外有米商人男友K先生，還有指二人已發展到同居地步。

近日有讀者爆料游嘉欣已「出Pool」，對方是一名商人。（IG@kayan_yau）

游嘉欣在多次訪問中都提到恨嚐戀愛滋味。（IG@kayan_yau）

不過，游嘉欣在多次訪問中都提到恨嚐戀愛滋味，但據指她想守住「A0」的金漆招牌，以及考慮到不想影響正值上升期的事業和保護愛苗，所以收收埋埋戀得低調，身邊並不多人知情。

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但其實只要細心一看其實都有跡可尋，曾自爆屋企連冷氣都無的游嘉欣，近一年一改鄰家女孩路線，變得富貴，從她社交平台所po的相，可見由頭到尾全是名牌，單單一條牛仔褲和一對高跟鞋已經過萬，又去歎High Tea，與以前慳妹形象大相逕庭。此外，游嘉欣最近每次出席活動都春風滿臉，並頻頻以清涼打扮示人，十足一個熱戀中的少女，原來是有愛情滋潤。

游嘉欣出席劇集《你好，我的大夫》宣傳。（梁碧玲攝）

游嘉欣最近每次出席活動都春風滿臉。（陳順禎攝）