JPEX加密貨幣案件連日來成為社會關注話題,林作早前開設加密貨幣交換店(OTC),其後亦因牽涉JPEX案而被警方以「串謀詐騙」拘捕,接受超過10小時審查。日前被釋放後,林作於今日(22/09)於住宅召開記者會交代。



林作於記者會提出6大要點

1. 19號離開警署。

2. 已聘請大律師,所以公開下或私底下都不回應事件

3. 中環辦公室已於昨日終止租約,亦停止業務

4. 好多人十分苦惱,我一樣有更多苦惱。正如我偶像邱吉爾所說:「I am an optimist. It does not seem too much use being anything else.」

5. 我想做好多嘢,到我有一日處理好問題,喺能力範圍內,法律容許下一定會做

6. 我會協助相關機構,希望事情得到解決

問答環節中,有記者問及:「呢兩日瞓得好唔好?」林作想了半秒後,回答:「我係瞓得好嘅。」