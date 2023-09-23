張致恒接受街訪自認顏值有10分　內地旅客認錯佢係關智斌

現年38歲的張致恒 (Steven) 日前宣布結紮備受關注，吸引媒體廣泛報道。最近Steven現身香港街頭激罕公開接受訪問。當天他獨自一人以一身全黑打扮帶上漁夫帽接受小紅書網紅「香港魔女的街訪」談論顏值評分話題，而影片今天（23日）上載幾小時，已經吸引網民紛紛討論！

張致恒開直播分享結紮詳情。(影片截圖)

最近張致恒現身香港街頭激罕公開接受訪問。（小紅書截圖）

網紅「香港魔女的街訪」向Steven提問「顏值值10分滿分，你自己覺得有幾多分。」他笑稱：「自己呀！都10分嘅！」另外問到覺得最靚仔係邊一個部份？他秒回：「梗係我隻眼呀！」提到有關保養心得方面，他分享：「攞粗鹽洗面。」主持人則驚訝表示：「粗鹽洗面真嘅，唔會敏感？」他說：「唔會呀！當磨砂咋嘛！」講到「好多人都話你個鼻係咪整架咁高」，他坦言：「我覺得呢個世代微整係好事嚟嘅！個人會更加多嘅自信，我覺得做一做係無妨。」

張致恒自認顏值有10分。（小紅書截圖）

張致恒覺得自己隻眼最靚。（小紅書截圖）

Steven接受完訪問後，主持人又在街頭隨機挑選兩位路人接受訪問，向他們展示Steven的樣貌，讓他們評分。其中有一位年約二十歲左右的內地旅客，則認錯張致恆係關智斌，不過後來搞清楚對方的身份，又大讚張致恆氣質很好，值得9分！另一個接受街頭訪問的則是一名香港女生，她坦言：「張致恆顏值只值7分，覺得他需要減肥！」網民留言表示：「十幾年前係靚仔嘅」、「新紮師兄！」

內地旅客認錯張致恒係關智斌。（小紅書截圖）

另一個接受街頭訪問的則是一名香港女生認為張致恒需要減肥。（小紅書截圖）