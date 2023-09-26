謝安琪重提「淫Kay」及曾被詛咒流產　爆張繼聰曾重度抑鬱寫遺書

謝安琪（Kay）與張繼聰一直是令人稱羨的一對，不過入行頭幾年，八卦周刊對兩口子頗不友善，曾指他們女尊男卑等等。儘管一切已成過去，但近日Kay接受網媒訪問時，亦有提及當時的難關，二人齊齊患上抑鬱症，張繼聰更曾寫下遺書，Kay說：「佢冇諗過放棄婚姻，但佢竟然諗過放棄生命。」

Kay近日在訪問中剖白，指《囍帖街》成了Megahit後，反而讓她陷入事業瓶頸。（IG@kaytse）

Kay是不少人心中的女神，當年一輯旗袍相轟動全網，而她亦曾被賜以「淫Kay」稱號，Kay過往曾扯火說：「我明明係良家婦女，做咩叫我『淫Kay』？」事隔多年，她在訪問中提起此事已毫不介懷，反而視之為古怪的讚美方法，而且根本冇人會當面叫她「淫Kay」，所以對她沒有影響。Kay又提到自己入行時八卦周刊盛行，更難聽的說話都聽過，有時甚至連被注視、提及都怕，她最介意的是亂寫她的兒子，甚至大肚時有人詛咒她流產、希望她的兒子不能出世等。

Kay當年被封為「淫Kay」，重提這個稱號她一笑置之。（VCG）

Kay的大仔張瞻已經16歲，Kay回憶起當年大住肚的時候，曾有毒舌網民詛咒她流產。（IG@kaytse）

儘管今時今日兩人是大眾眼中的模範夫妻，但其實二人也曾有過非常艱難的時期。Kay被主持問到夫婦間最大的難關時，談及兩人冇試過有想分開的念頭，但透露張繼聰曾試圖放棄生命，讓她很傷心。當時兩公婆飽受輿論壓力，並同時被抑鬱症困擾，但張繼聰扛下所有批評、壓力，甚至寫下遺書，Kay心痛對方雖然沒想過放棄婚姻，卻竟然想放棄生命，而此事她是事隔多年才知道，Kay甚至不敢打開那封遺書去看，最心痛的是她難過時有人陪自己分擔，但張繼聰難過時卻獨自承受。

謝安琪與張繼聰是恩愛夫妻，但其實以往他們過得一點也不易。（IG@kaytse）