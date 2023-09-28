無綫前PA過檔ViuTV爆兩台幕後秘聞　指余詠珊係老佛爺揭男團人品

不少人都會對電視圈文化以及幕後工作相當好奇，近日就有連登女網民開post，以「啱啱由大台轉咗去Viu幾個月，跟「男團」你問我答」為題，大爆她在大台無綫以及ViuTV打工的所見所聞。該網民自稱在大台做了幾年PA (助理編導)，跟過綜藝和drama (戲劇)， 大概半年前辭職，便轉工去了ViuTV做，兩台給他的人工差不多。她指出大台士氣好差，好多山頭文化。而她過檔Viu幾個月便跟「男團」，忙到不得了，內裏都是亂亂地。樓主並沒有開名「男團」是那一隊組合，但就明示是MIRROR。

無綫電視（TVB）近年出現多次人事變動。（資料圖片）

樓主爆料指：「大部分節目都係喺幾個大監製手中派牌，你同佢果派啲人熟就可以跟到啲好嘅節目（例如：旅遊溫泉飲飲食食）以前Sandy Yu (余詠珊) 揸大旗果時仲誇張，直情係老佛爺咁。」又謂曾志偉當了總經理後情況好些，但就有傳聞指曾志偉一下子炒了好多in-house crew，然後外判予他自己出邊的公司做。她又大爆其實男團中有不止一名成員在近半年想退團，還直指是下弦成員，看似表面風光好勁，內裏卻有暗湧，公司要成日拆彈。

今年11月初男團MIRROR即將迎來出道五周年。(ig@miro.weallare)

她透露MIRROR入面不止一個成員有接受過醫美整形變靚，叫大家拿舊照去對比。有網民問道：「團入面邊兩個私底下最friend同最睇大家唔順眼？」樓主回應表示：「一個成日發脾氣，好固執有時覺得自己大晒咁要乜就即刻要有；一個就好識得玩手段，比較多是非，好多時會笑笑口但背後投訴我地安排唔好or做錯嘢，都唔易湊」，不過她就沒有指名道姓是邊兩位成員。另外有網民問樓主：「究竟有冇高層要求過上弦一減肥，真係冇人叫得郁佢？」樓主回應說：「佢有脾氣，但冇乜機心，好簡單嘅一個人，但小朋友脾氣難頂有時好中二，咁邊個有機心我唔多講啦。」