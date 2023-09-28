玉澤演約香港粉絲中秋賞月　賣關子今晚海旁跑步？

韓國男團2PM出身的玉澤演今天（28日）在尖沙咀The ONE舉行記者會，為明天的香港演唱會造勢，吸引約300名粉絲到場支持。有粉絲早上就到場霸定位，有人帶同手幅，現場氣氛熱鬧。

玉澤演表示見到台下有不少很久沒見的粉絲。（葉志明攝）

玉澤演今天除了分享個人近況，亦有大曬語言天份，以廣東話向現場粉絲打招呼：「大家好，我係澤演，好掛住你哋！」玉澤演更透露是次香港見面會特別為粉絲練習了廣東歌，雖然過程不容易，廣東話發音亦很難，但希望可以跟香港粉絲留下最難忘的回憶。澤演早前到台灣舉辦見面會時，曾驚喜外出跑步，他透露這次來港亦有帶運動服。主持人推介他到海旁跑步時，澤演立即用英文講：「Tonight？Maybe？」現場尖叫聲不斷。

玉澤演透露今晚會去海旁跑步？（葉志明攝）

今天才抵港的澤演分享已品嚐了點心，他表示聽聞香港的下午茶非常有名，所以希望此行有機會在天台嘗試成功的滋味。今年是2PM出道15周年，被問到會否有機會全員來港，澤演表示粉絲要求的話都會儘量滿足，承諾會與成員討論。澤演近年集中演技活動，他坦言知道大家都十分喜歡他的身材，所以希望下次可以接拍有機會騷身材的角色。

玉澤演透露明天見面會將驚喜唱廣東話歌。（葉志明攝）

最後香港粉絲為澤演準備了神秘禮物，在記者會上驚喜送上特別定製的 OK CAT 燈籠 (OK CAT 是玉澤演親手繪製的貓咪，哄得他開懷大笑，用廣東話約定大家說：「聽日中秋喇，記得嚟同我一齊賞月」。玉澤演更走到台下和所有現場粉絲大合照，與粉絲大擺心心，可說是有求必應。

粉絲特別為玉澤演準備了燈籠。（葉志明攝）