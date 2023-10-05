林芊妤夥紅十字會辦大自然瑜伽活動　呼籲公眾關注氣候變化問題

瑜伽成為了香港人近年熱愛的運動之一，隨時隨地都可以做運動，看著網上教學片跟住做又得，既方便又快捷。其中林芊妤（Coffee）更成為瑜伽YouTuber的代表，不少人收看她的片段跟著做，而她自己亦不定時舉辦大型活動，跟一班大人一齊做瑜伽。

Coffee林芊妤早前與澳洲支持者在大草地上齊做瑜珈。（IG：@coffee89921）

嚟緊Coffee又有一次大型活動，香港紅十字會將於2023年11月12日（星期日）在烏溪沙青年新村首次舉辦戶外大自然瑜伽活動 –【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動，人氣瑜伽導師林芊妤（Coffee Lam）將會帶領已報名的參加者，在大草地進行瑜伽活動，尋找身、心、靈與自然環境和諧共存的平衡。

香港紅十字會將於2023年11月12日（星期日）首次舉辦戶外大自然瑜伽活動 –【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動，希望提升公眾對氣候變化及所引起的人道災難的關注，以及籌款支持各項人道服務。

近年，世界各地的高溫屢破紀錄，自然災害更因氣候變化而頻生。自2010年起，極端天氣已導致全球超過41萬人死亡、影響逾17億人的生計。氣候變化的陰霾近年也日益籠罩香港，超強颱風山竹、蘇拉及颱風海葵帶來的世紀暴雨等均造成嚴重破壞，預計自然災害亦只會愈來愈多。為進一步提升公眾對氣候變化及所引起的人道災難的關注，因此香港紅十字會促成這次大自然瑜伽活動。

超強颱風蘇拉吹襲前後，香港紅十字會的本地賑災團隊到大澳及低窪地區，為近100戶有需要的居民作防風準備及風後復原工作。

超強颱風蘇拉吹襲前後，香港紅十字會的本地賑災團隊到大澳及低窪地區，為近100戶有需要的居民作防風準備及風後復原工作。

藉著【Yoga For Earth】大自然瑜伽．親子瑜伽活動，香港紅十字會期盼與公眾感受大自然無聲的吶喊，喚醒社會對氣候變化的關注，一同行動，保護地球！活動當日亦設有攤位及展覽，有助參加者進一步關注及了解氣候變化。每個參加單位將獲得紀念品及電子證書。

世紀暴雨期間，香港紅十字會團隊到各區臨時庇護中心提供緊急賑災物資、急救及心理支援。

世紀暴雨期間，香港紅十字會團隊到各區臨時庇護中心提供緊急賑災物資、急救及心理支援。

活動詳情

網上報名：http://link.redcross.org.hk/YogaForEarth2023

活動網頁：https://www.redcross.org.hk/tc/climate_yogaforearth.html

活動查詢

電郵：01Space@hk01.com

WhatsApp：5514 2411