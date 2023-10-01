陳凱琳米蘭大解放疑真空上陣勁誘惑　網民搞笑問：老公不在作反？

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）近年積極經營其社交平台，成功轉型為KOL，加上形象健康深受各大品牌喜愛，吸金力相當強。而日前，Grace就放下老公鄭嘉穎和3個兒子，應邀到意大利米蘭出席活動。相隔4年再到米蘭，Grace心情非常興奮，除了四圍食四圍玩外，當然把握機會，在當地靚景前影了不少靚相，當中不失性感造型。

陳凱琳這個側身不得了。（IG@ghlchan）

陳凱琳此行好盡興。（IG@ghlchan）

在Grace最新上載的相片，見她以一身紫色打扮示人，可謂由頭紫到落腳，由外紫到內。難得小朋友不在，Grace即打扮得靚靚，還罕有大解放，穿上一件胸前開窿的絲質晚裝，無論正面、側面都若隱若現，仲疑似真空上陣，非常性感。網民紛紛給予心心眼Emoji，並留言：「Fantastic!!」、「Yesss stunning!!」及「Awesome」，當中最好笑的是：「老公不在作反？」不過見鄭嘉穎都有給「Like」，就知老公無詐型啦。

陳凱琳這身打扮勁性感。（IG@ghlchan）

還相當有睇頭，連老公鄭嘉穎都讚好。（IG@ghlchan）

Grace自己也表示最初都不太肯定是否要穿這套衫，因為紫色搭紫色似乎太多了，但她就是喜歡，於是說服自己，現在是在意大利，如果換轉在香港，她很可能會同自己講不好，但現在她在意大利。

美人美景。（IG@ghlchan）

陳凱琳生完3個都還是那麼fit。（IG@ghlchan）

去意大利怎可能不吃正宗Pizza。（IG@ghlchan）

陳凱琳獲邀到意大利出席活動。（IG@ghlchan）

大騷美腿。（IG@ghlchan）