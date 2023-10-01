國慶民藝晚會｜莫華倫皆新女高音王冰冰獻唱　原來佢哋係忘年戀

《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十四周年文藝晚會》在10月1日於TVB播出。開場的表演嘉賓為著名男高音歌唱家莫華倫和王冰冰，大會主持更以「新十大女高音之一」形容王冰冰。



開場的表演嘉賓為著名男高音歌唱家莫華倫和王冰冰。（《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十四周年文藝晚會》截圖）

開場的表演嘉賓為著名男高音歌唱家莫華倫和王冰冰。（《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十四周年文藝晚會》截圖）

當晚兩人一同獻唱了兩首歌曲，為是次晚會打開序幕，實在令人聽得如痴如醉！對於著名男高音歌唱家，被喻為「中國三大男高音」之一的莫華倫，大家當然再熟悉不過，而於王冰冰呢？可能就有些陌生。其實除了主持介紹的「新十大女高音之一」之外，王冰冰更有另一個身分！

開場的表演嘉賓為著名男高音歌唱家莫華倫和王冰冰。（《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十四周年文藝晚會》截圖）

莫華倫和王冰冰的蜜月之旅！（小紅書圖片）

就在今年7月份，64歲的莫華倫與王冰冰於意大利科莫湖結婚舉行夢幻婚禮，莫華倫和嬌妻更於當地影婚照在社交平台大曬靚相，甜蜜又令人羨慕！根據資料，其實莫華倫和王冰冰結婚前，還曾經邱文伶（Winnie）有過一段婚姻，兩人育有一子，不過近年就已經秘密離婚。

莫華倫曾與邱文伶（Winnie）有過一段婚姻。（視覺中國）

王冰冰更大擺Pose影相，盡騷凹凸有致的好身材。（小紅書圖片）

要稱為「新十大女高音之一」，王冰冰也十分有來頭，活躍在歐洲歌劇舞台上的她碩士畢業於意大利米蘭音樂學院歌劇表演專業，更踏足過多個著名歐洲歌劇舞台，除此之外，王冰冰亦獲頒2018年榮獲世界華商組織舉辦的第六屆世界傑出華人藝術家大獎。莫華倫和王冰冰同樣來自歌唱界別，也有一副好歌喉，真是十分登對！

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為什麼主持介紹時王冰冰不以「莫華倫太太」兼「新十大女高音之一」形容？可能是觀眾們失焦吧。