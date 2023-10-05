吳業坤廣州開騷一打十　有一長處被網民讚婚後長咗又勁咗

吳業坤（坤哥）自從與日籍太太濱口愛子結婚後，即刻成個人大個仔，努力工作賺錢養家，又開音樂學校，又簽新唱片公司TVB Music Group Limited （簡稱：TMG），在音樂路上重新出發。

坤哥與坤嫂於2023年3月在港補擺婚宴。（IG@aikoooh__）

So sweet！（視覺中國）

坤哥最近就在內地展開《Landing巡迴音樂會》，日前來到第一站廣州，從粉絲上載到社交平台的視頻可見，坤哥全晚施展渾身解數，雖然開騷前幾日有點身體不舒服，但一點都沒有「揸流攤」，又跳舞又自彈自唱，唱足兩個多小時。

坤哥最近在內地展開巡唱。（小紅書截圖）

觀眾反應熱烈。（小紅書截圖）

坤哥大曬唱功。（小紅書截圖）

尤其一段10多分鐘的Medley，坤哥一口氣連唱《到此為止》、《到底發生過什麼事》、《矛盾一生》、《記憶棉》、《別來無恙》、《高山低谷》、《女神》、《一人之境》、《幸福之歌》和《青春頌》10首歌曲，聽到台下觀眾拍爛手掌。而最令人驚嘆的是，每首歌都不易唱，更不用說串燒在一起，但坤哥依然應付自如，水都沒飲過一啖。

坤哥用唱功俘虜網民。（小紅書截圖）

台上除衫。（小紅書截圖）

近排密密操肌的坤哥，大騷麒麟臂。（小紅書截圖）

該環節在網上獲網民一致讚好，紛紛留言大讚：「坤哥的medley都好正，救命」、「一打十，愛了這個男人」、「唱功好紮實」及「太正了！」等等，當中也有粉絲講笑，讚坤哥：「做咗人夫之後，真係長咗又勁咗…我講條氣！」十分搞笑。

歌迷反應熱烈。（小紅書截圖）

邊少得自彈自唱。（小紅書截圖）

雖然坤哥常給人傻頭傻腦、無厘正經的感覺，但他對唱歌由始至終都充滿熱誠，縱使音樂路上經歷不少高山低谷，至今仍然堅持著。

坤哥當年曾在無綫台慶中扮演棋子，當時有大量網民替他不值。（影片截圖）

坤哥當年在TVB《勁歌金曲總選》贏得「最受歡迎新人獎金獎」，再憑《原來她不夠愛我》奪得「勁歌金曲獎」。他在台上激動落淚，霧氣佈滿眼鏡鏡片更成了一時佳話。（影片截圖）