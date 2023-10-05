吳業坤廣州開騷一打十 有一長處被網民讚婚後長咗又勁咗
撰文：陳釗
出版：更新：
吳業坤（坤哥）自從與日籍太太濱口愛子結婚後，即刻成個人大個仔，努力工作賺錢養家，又開音樂學校，又簽新唱片公司TVB Music Group Limited （簡稱：TMG），在音樂路上重新出發。
坤哥最近就在內地展開《Landing巡迴音樂會》，日前來到第一站廣州，從粉絲上載到社交平台的視頻可見，坤哥全晚施展渾身解數，雖然開騷前幾日有點身體不舒服，但一點都沒有「揸流攤」，又跳舞又自彈自唱，唱足兩個多小時。
尤其一段10多分鐘的Medley，坤哥一口氣連唱《到此為止》、《到底發生過什麼事》、《矛盾一生》、《記憶棉》、《別來無恙》、《高山低谷》、《女神》、《一人之境》、《幸福之歌》和《青春頌》10首歌曲，聽到台下觀眾拍爛手掌。而最令人驚嘆的是，每首歌都不易唱，更不用說串燒在一起，但坤哥依然應付自如，水都沒飲過一啖。
該環節在網上獲網民一致讚好，紛紛留言大讚：「坤哥的medley都好正，救命」、「一打十，愛了這個男人」、「唱功好紮實」及「太正了！」等等，當中也有粉絲講笑，讚坤哥：「做咗人夫之後，真係長咗又勁咗…我講條氣！」十分搞笑。
雖然坤哥常給人傻頭傻腦、無厘正經的感覺，但他對唱歌由始至終都充滿熱誠，縱使音樂路上經歷不少高山低谷，至今仍然堅持著。