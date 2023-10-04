你好我的大夫｜結局周謝東閔背流產妻偷食　陳善渝顏值身形俱獲讚

由方駿釗（嘟嘟）監製、黎倩儀編審的《農本方25周年呈獻：你好，我的大夫》，逢周一至五晚8點半翡翠台播映，主要演員包括蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等。

三大暖男行徑：借門匙、點醒情敵、介紹生意幫嘉應渡難關

前晚（2日）及昨晚（3日）劇情是飾演張醫師的許俊豪（Lincoln）的加分之作，大學時期已暗戀嘉應（蔡思貝飾）的張醫師，在清勁（何廣沛飾）離開嘉應的十年間一直在女方身邊擔任小天使角色，明知嘉應多年來仍心繫清勁，依然對嘉應不離不棄、大小事務照顧周到。近日張醫師暖男指數升級，眼見清勁與嘉應仍深愛對方，張醫師表面上雖看似誓要與清勁一爭長短，但暗地裏卻幫「應勁」化解誤會，除大方借出鎖匙讓清勁直入香閨照顧生病的嘉應，又主動介紹生意給嘉應助六君子醫舍渡過財困。

張醫師雖然表面上對清勁毫不留情，又好似藐爆佢咁。（資料照片）

但內裏其實不知幾心軟，當佢感覺到清勁有意同嘉應重新開始後，唔單止暗地幫佢兩個化解誤會、大方借出門匙畀清勁，仲要苦口婆心點醒清勁，以行動證明畀大家睇，係男人就唔怕公平競爭，難怪角色咁入屋。（資料照片）

韓劇男二悲劇式付出成就女主

昨晚張醫生鬧爆清勁當初拋下嘉應何等不負責任，並點醒清勁應提升能力值成為嘉應的好歸宿：「枉你仲想追番嘉應，你淨係識講理想咩都做唔好，我點可能將嘉應交畀你。」令人不禁想起韓劇中經常出現的完美男二，永遠悲劇式的付出卻得不到女主角青睞。之前在《愛上我的衰神》憑變態殺人狂角色贏盡熱話的Lincoln，這次大反轉演活「深情張醫師」，網民讚不絕口之餘亦替其感不值：「張醫師做足十年暖男都做不成男朋友」、「呢d係愛嘅最高境界，見到自己愛嘅人幸福快樂就開心了」、「張醫師句句話都擲地有聲」、「張醫師好好人！指出辜清勁缺點同要改善嘅地方。」對於角色吸獲正評，Lincoln自覺還有很多進步空間，並謂主要是監製及編劇功勞：「多謝觀眾鍾意呢個角色，亦多謝監製同編劇寫咗一個咁完美嘅角色。我知都有網民係咁講話嘉應點解唔揀師兄，其實大家睇到大結局就會知道我哋最後嘅結果喇！」

昨晚張醫師教訓清勁呢幕戲，更加突顯呢個人物嘅大方、善良同光明正大。（資料照片）

張醫師除咗有暖男同情深一面，亦有口花花一面，有時感覺仲幾骨痺添。（資料照片）

將健身教練待客經驗融入角色

Lincoln續指無論是《衰神》的變態慾望男，或是《大夫》的完美暖男，他都十分喜歡，因可讓觀眾見到他的不同面，並認同好人角色更難做：「因為要好寫實同投入生活、唔可以誇張，所以呢個角色令我明白更多演戲嘅要求。」為演活觀察入微的頂級中醫，Lincoln還將平時兼職做健身教練的一套融入角色：「都係拎番我現實對待客人嘅狀況同態度去投入角色。」他笑指角色造型方面，最特別之處是無論天氣多熱，他的服飾都必然是恤衫。

六君子醫舍之所以財困，與清勁無視中醫師身份，鼓勵病人娜娜（陳善渝Odilia飾）離開渣男老公Vincent（謝東閔飾）有關。有慣性流產問題的娜娜，因Vincent不聽清勁勸阻令娜娜於調理期間第六度懷孕；就在娜娜擔心再度陀B不穩之際，Vincent竟背妻偷食兼被媒體拍下罪證。Vincent及後急召記者會公開道歉，並操控娜娜為其洗白，娜娜卻反高潮公開Vincent惡行並宣布離婚。Vincent昨晚得悉娜娜有慣性流產後，不但未有予以關心，更鬧爆娜娜兼以「漏水花樽」貶低女方，遭網民鬧爆「渣中之渣」。另飾演娜娜的Odilia同樣在網上掀起熱討，獲網民大讚有顏值有身材。

娜娜與Vincent呢一pair不育夫婦，連日來在網上均有引起討論。（資料照片）

老婆慣性流產唔單止唔安慰，仲要踩多兩句，Vincent呢個角色畀人鬧爆都係有道理嘅。（資料照片）

娜娜最後反高潮在記招公開老公惡行兼宣布離婚，大快人心。（資料照片）