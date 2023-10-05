何猷君垣承未準備好為人父　奚夢瑤讚對方是好爸爸：很會跟小孩玩

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模老婆奚夢瑤，最近參加內地綜藝節目《向山海出發》。而在最新一集中，他們與其他嘉賓在夜間時份大講心事，原來不講不知Mario當年24歲初做人父時，其實當時的他是未準備好的，自認還是個孩子，他表示：「我第一個24歲，怎麼準備嘛。」在旁的相聲演員孟鶴堂就問到：「你還沒有長大？你還是個孩子？」而他就二話不說：「對啊！你不說有些時候，那個你寫的相聲裡面隱藏着一些難過嗎？其實我們每個人都會有很難過的時候或不開心時候，但是跟小孩花時間會強迫你開心，就你不可能對着他不笑的，你很自然你就是愛，只要你看着他，那個你跟他對話，玩甚麼的，你是不管你有多不快樂，立馬消除。」雖然當時還未準備好為人父，但在2021年的時候，其二度升級為爸爸，相信已經有準備及經驗了。

何猷君24歲為人父。（何猷君微博圖片）

雖然24歲初為人父帶有一些不安的情緒，但眼見小孩慢慢長大學習，絕對會逼迫一個人成長的。而現時28歲的他已是一子一女的父親，相信其心智已有所成長， 奚夢瑤亦公開激讚他是一位好爸爸：「他真的很會跟小孩玩，沒有小孩的時候，有的時候你會想說，這個人太討厭了，但是有小孩（之後）又會覺得，其實他也是蠻好的，你也會覺得他真是一個好爸爸。」

何猷君表示初為人父時是未準備好。（影片截圖）

奚夢瑤公開激讚何猷君是好爸爸。（影片截圖）