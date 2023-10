陳豪為養家北上拍劇3個月陳茵媺不捨嘆好漫長　餅印孻女靚樣搶鏡

現年52歲的陳豪與老婆陳茵媺於2013年結婚,2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由宣布暫時淡出娛樂圈,主力做陳豪背後的女人照顧家庭。二人婚後育有三名小朋友,陳茵媺一直過住少奶奶的生活,專心相夫教子,陳豪就努力拍劇賺錢養家,辛勤工作,男主外女主內,一家五口十分幸福。最近陳豪正在拍攝新劇《企業強人》,將起程北上拍攝該劇,預計逗留三個月,他的老婆仔女都很捨不得他。

陳豪陳茵媺一家五口。(ig圖片)

陳茵媺今日(4日)於IG分享了一家人在酒店共聚的全家福,享受短暫分別前的溫馨時光,並留言寫道:「will be out of town filming until the end of this year. #wemissyou la la la! Three months feels soooo long! 😵‍💫 ( 將於今年底前在外地拍攝。 #我們想念你啦啦啦! 三個月感覺好漫長啊! 😵‍💫)」表達了對老公不捨之情。夫妻恩愛之情羨煞旁人,就連他們的好友關心妍都留言表示:「Sweet ❤️❤️❤️」而與媽咪陳茵媺餅印一樣的孻女Camilla就十分搶鏡。

陳豪陳茵媺一直十分恩愛。(ig圖片)