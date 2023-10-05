陳偉霆罕提香港剛出道經歷　自爆做什麼都被罵：解釋完第二天更糟

陳偉霆（William）2003年於全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽連奪三獎「金咪大獎」、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」而出道，雖推出了不少歌曲及參演多套影視作品，但事業並無太大起色，口碑平平。直到2013年轉戰內地市場，憑藉古偶劇《古劍奇譚》一炮而紅，10年來人氣有增無減，影視、綜藝不斷，可謂揚眉吐氣。



陳偉霆在內地發展多年，人氣與口碑同出道時期不可同日而語。（微博@William威廉陳偉霆）

日前，陳偉霆在真人騷《童話》中罕有談起剛出道時的經歷，曾受了不少委屈：「我剛出道的時候說什麼都被罵，真的，以前沒有網上這麼發達，但是以前是有雜誌的，就是香港有很多的報刊，不同的封面，可能是以往我有一些緋聞或者是有女朋友的時候，大家會去說我一些很難聽的話，你是多火的藝人也沒有辦法逃避一些記者突然間當場問你的問題。所以我以前，比如說出活動的時候，我去為自己辯護，我說不是，那個節目你們看到是假的，因為有前因後果的。說完第二天更糟糕。我當時覺OK，可能是有一些記者針對我，然後我繼續去解釋，但是我發覺不喜歡我的人，永遠不會聽我的解釋，他只會找別的東西繼續攻擊你。」

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陳偉霆續指道，這些不實報道令自非常困擾，甚至一度抑鬱，自我懷疑：「那一段時間太長了，我有一段時間真的有一點抑鬱症了。因為我不敢出門，一出樓下都會經過報攤，看到自己很醜的樣子，就是寫我不好的東西。有一段時間我連（照）鏡子我都會討厭前面的那個人，我覺得你就是那個壞蛋，或者是你就是那個大家所說的東西，我會相信他們。」他續指道：「我之前有分享過，就是當一個人說你不對的時候，不是，你去解釋，你還會相信自己，一百個人、一千個人、一萬個人都說你幹了這個事情的時候，我當時會以為自己幹了這個事情。」

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