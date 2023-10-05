林頴彤發聲明否認與JPEX有關　澄清：本人一直不知道甚麼是JPEX!

虛擬資產交易平台JPEX上月遭證監會點名可能涉及詐騙，已將案件轉介警方，多人被捕及助查，包括無綫電視藝員鄭雋熹。事件爆出後，揭發他早前跟另一女藝人林頴彤（Bella）因公眾地方行為不檢案被警方拘捕及落案控告，案件8月4日已於屯門法院提堂，本周五（6日）再訊，兩人更疑似是戀人關係。

林頴彤與鄭雋熹早前因涉「公眾地方行為不檢」一同被捕。（IG@heicheng）

今日（5日）傍晚，Bella發表聲明否認同JPEX有關，表示自己一直不知道什麼是JPEX，更從未參與有關投資活動。

林頴彤聲明全文如下：

「本人林頴彤，就最近有關被牽涉詐騙案件的傳言和虛擬資產交易平台 JPEX 的報導，現作出嚴正聲明。

本人一直不知道甚麼是JPEX!

當然從來沒有參與此類型的任何投資活動，或從中獲得任何利益的事，而本人與 JPEX 公司並沒有任何絲毫關係。

早前發現網上流傳，有未得本人授權之頭像及相片，來冒充本人然後訛稱分享投資心得，本人現嚴正要求任何人士，在未經授權下，不得作出任何發佈上載或轉載等侵權行為（在此本人保留追究權利）

本人問心無愧！事件至此，已嚴重損害本人的事業及聲譽，現在特此聲明，以正視聽，以釋眾疑；而早前我亦已就相關事件報警備案，在此先感謝正義善心的社會各界人士的關心和慰問。

在此再次聲明，對於任何有關本人的所有虛假陳述和不負責任言論者，本人保留一切的法律追究權利。」

林頴彤澄清自己不知道什麼是JPEX，聲明中未有提及鄭雋熹以及另一「公眾地方行為不檢」案。（IG@bella_lam）