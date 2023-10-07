吳若希大曬逾18萬Hermès新手袋　竟慘遭囝囝「毒手」：喜提特別版

由陳展鵬、吳若希（Jinny）、洪永城、蔡潔等主演的TVB劇集《香港人在北京》即將播出，Jinny擔正做女主角，現時她更趕拍新劇《死有對証》，工作不斷。日前吳若希同戴祖儀及陳曉華到澳門一日遊，大曬價值逾18萬的Hermès Kelly Elan手袋，但想不到竟被囝囝畫花，她寫道：「澳門一日遊，喜提特別版kellyelan。回家後發現家人給我的驚喜，世界上最偉大的藝術家之一幫我的新包包添加了設計。請大家以後也多多支持這位藝術家～我兒子。」

《香港人在北京》即將播出。（IG@jinnyng）

日前吳若希同戴祖儀及陳曉華到澳門一日遊，大曬價值逾18萬的Hermès Kelly Elan手袋。（IG@jinnyng）

但想不到竟被囝囝畫花。（IG@jinnyng）

相中所見，吳若希的新手袋是Hermès今年最新推出的Kelly Elan，是經典Kelly系列中的第一款腋下包型，配有可拆式肩帶，實用性高，因而大受歡迎，掀起搶購熱潮。其實吳若希過往亦曾曬出不少Hermès手袋，她更曾拍片分享買名牌手袋的故事，當中她就自爆豪花7萬8特別訂製Hermès Kelly 25的機會得來不易，她透露當時有一位朋友擁有特別訂製的名額，但因對方暫時未有想法，所以讓了名額給她，而手袋的所有配件、顏色、針線都由她親自挑選，難怪她都珍而重之！

吳若希的新手袋是Hermès今年最新推出的Kelly Elan。（IG圖片）

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