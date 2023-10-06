愛回家｜周嘉洛嘅女神BB竟然係佢？　超有份量連郭柏妍都自愧不如

《愛·回家之開心速遞》的金城安（周嘉洛 飾）從吳旺達回家後性格、身形沒有多大改變，唯有變了的是女朋友Bonnie（林凱恩 飾）與他分手了，所以不少觀眾都相當期待周嘉洛的「真命天女」的出現。早前郭柏妍以「女土著」身分登場，企圖吹箭令周嘉洛成為她的未婚夫，可惜辛苦了一整集都未能成功。當時周嘉洛更直言，覺得郭柏妍「醜」！



早前郭柏妍以「女土著」身分登場，企圖吹箭令周嘉洛成為她的未婚夫。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

早前郭柏妍以「女土著」身分登場，企圖吹箭令周嘉洛成為她的未婚夫。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

《愛·回家之開心速遞》故事中講到，原來周嘉洛曾經到訪的吳旺達與其他人的審美觀完全不一樣，所以才會覺得「女土著」郭柏妍很醜。那什麼才是美呢？《愛·回家之開心速遞》第2095集就有重量級「吳旺達女神BB」登場！

邊個令到周家洛心心眼？（《愛·回家之開心速遞》截圖）

畀啲心理準備大家

周嘉洛為同女神BB一齊連命都唔要。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

唔好話唔提醒大家

係邊個？（《愛·回家之開心速遞》截圖）

故事講到這位重量級「吳旺達女神BB」（程浩駿 飾）是吳旺達派駐的翻譯人員，在周嘉洛眼中簡直是完美的化身，巧合的是，這位「吳旺達女神BB」也相當喜歡他，一見面就馬上吹箭「落訂」。

登登登！（《愛·回家之開心速遞》截圖）

睇得出周嘉洛好愛佢。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

吳旺達審美觀真係好唔同。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

熊家的熊樹根（劉丹 飾）和熊尚善（滕麗名 飾）當然十分反對，後來劉丹觀察到「吳旺達女神BB」其實十分花心，疑似睇中熊樹仁（單立文 飾）後，更設下「美男計」想令周嘉洛死心。

劉丹觀察到「吳旺達女神BB」其實十分花心，疑似睇中熊樹仁（單立文 飾）後，更設下「美男計」想令周嘉洛死心。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

劉丹觀察到「吳旺達女神BB」其實十分花心，疑似睇中熊樹仁（單立文 飾）後，更設下「美男計」想令周嘉洛死心。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

原來「吳旺達女神BB」睇中的並不是熊樹仁（單立文 飾），而是熊樹根（劉丹 飾）。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

再後來，原來「吳旺達女神BB」睇中的並不是熊樹仁（單立文 飾），而是熊樹根（劉丹 飾），直言吳旺達很少有年齡超過35歲又識打功夫，身體健壯的男人。說完又馬上吹箭擄走了熊樹根。最後的最後，熊樹根用內功迫出了吹箭，還推開了「吳旺達女神BB」。這時候「吳旺達女神BB」與大廈保安昌叔（陳勉良 飾）四目交投後就確認了彼此。今集劇情真的是峰迴路轉！

「吳旺達女神BB」與大廈保安昌叔（陳勉良 飾）四目交投後就確認了彼此。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

「吳旺達女神BB」與大廈保安昌叔（陳勉良 飾）四目交投後就確認了彼此。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

「吳旺達女神BB」與大廈保安昌叔（陳勉良 飾）四目交投後就確認了彼此。（《愛·回家之開心速遞》截圖）