吳業坤自爆冇關心林穎彤　極力否認追過對方：大家過分解讀

33歲藝人吳業坤（坤哥）今日（7日）現身九龍灣商場出席「仁愛堂」籌款活動，現場吸引二百人圍觀，坤哥更一度走到觀眾席販賣慈善獎券，親民與粉絲合照！提到早前坤哥在廣州舉行演唱會，大受內地歌迷歡迎，他接受《香港01》訪問表示：「好開心，相隔一年冇開自己嘅音樂會。當然擔心賣飛，不過原來唔使擔心，因為廣州都有一個好好嘅經理人團隊幫手。」他續指已經錄好專輯，準備好正式回歸樂壇。

吳業坤今日（7日）現身九龍灣出席活動獻唱歌曲《仍然是愛》。（梁碧玲攝）

被問到會否考慮在香港舉行演唱會，他說：「希望今年12月或者出年1月左右會開演唱會。」提到年底將舉行樂壇頒獎典禮，會否考慮再出新歌爭獎，他表示：「自己缺席咗一兩年冇參加過頒獎典禮，唔係話要攞獎，因為都消失咗一段時間，希望大家接納返我聽返我嘅歌。」

吳業坤預告會在年底或下年年頭舉行香港個唱。（梁碧玲攝）

提到近日多位藝人因涉及JPEX案件被捕，過去自己有否有投資虛擬貨幣的經驗？他說：「我自己對於投資呢樣嘢，就真係十分之蠢，細個玩股票已經損手爛腳，虛擬嘅嘢我就真係唔夠膽接觸。（股票損失幾多錢？）六位數字，真係唔好話我媽咪知！」

吳業坤否認過去有衝入休息室為林穎彤獻唱。（梁碧玲攝）

講到好友林穎彤最近官非纏身，有否發訊息慰問對方，他說：「我覺得發訊息慰問加重咗對方嘅負擔，等佢自己去處理反而最好。（有傳林穎彤遭TVB雪藏？）話雪藏呢啲就要睇公司高層決定，擔心都冇用，可能有時做嘢嘅時候見到面先傾吓計，希望佢一切安好！」提到早年上《娛樂大家》時曾被林穎彤爆料衝入休息室為她獻唱，暗指有追求過她，他說：「衝入休息室就冇可能，你知道係女士，我都冇咁大膽，買禮物我記得嘅，佢嗰陣時好似話個叉電線壞咗，我咁啱經過$20條，都買得起所以買咗條送俾佢，佢可以叉電我又偷吓佢啲電，返工嘅時候都幾好。」提到有網民指當時在節目中緊張到一度流汗，懷疑在現實中真的有追求過林穎彤，他表示：「你睇返個節目呢！其實無論我拍緊劇定唱緊歌，甚至輕鬆嘅娛樂訪問我都會滴汗，大家可能神探上身過分解讀，其實我真係一個好簡單嘅一個人嚟！」

吳業坤對於網民有指曾經追求過林穎彤的說法，他認為網民可能神探上身過分解讀。（梁碧玲攝）

Bella有樣有身材。(林穎彤ig)