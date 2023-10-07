郭珮文參選港姐克服社恐　自責曾失言：跳到記者給的坑裏面說錯話

應屆落選港姐郭珮文（Juliana）雖然在《2023香港小姐競選》五強止步，但其人氣絕對不輸三甲。活躍於社交平台的郭珮文，經常分享日常生活，又積極同網民互動，深受網民喜愛。日前郭珮文拍片回顧參選港姐的心路歷程，還自言原本社恐的她進步了不少，獲益良多，但亦曾因失言後悔莫及：「還記得在初期我有跳到記者給的坑裏面，說錯了一些話，當然那個時候也是特別自責，覺得為什麼自己這麼不小心，讓他們可以有內容去誇大來寫。」

郭珮文拍片回顧參選港姐的心路歷程，還自言原本社恐的她進步了不少，獲益良多。（影片截圖）

自爆曾因失言深感自責。（影片截圖）

郭珮文自言參選港姐是希望作出改變，挑戰自己，由於性格內向容易緊張，所以她不太會表達自己：「還記得第一次接受TVB內部採訪的時候，我緊張到語無倫次。」但其後她逐步改善，面對採訪都更加淡定，但想不到亦曾失言，令她深感自責：「主要我很不想因為我說的一些話去傷害到其他人，但朋友就安慰我說人就是要犯錯然後成長。」其實郭珮文一直以來都甚少負面新聞，但冠軍莊子璇（Hilary）就曾被指在其他佳麗面前擺款遭杯葛，當時兩人一起出席活動時，莊子璇自稱對人好，但被她點名最老友的郭珮文僅指「幾好」，對於莊子璇被封「黃心穎2.0」，郭珮文又口快快說：「有啲似喎。」驚覺失言後即嚇到改口：「唔係，我認錯人。」

莊子璇（Hilary）曾被指在其他佳麗面前擺款遭杯葛，當時兩人一起出席活動時，莊子璇自稱對人好，但被她點名最老友的郭珮文僅指「幾好」，對於莊子璇被封「黃心穎2.0」，郭珮文又口快快說：「有啲似喎。」驚覺失言後即嚇到改口：「唔係，我認錯人。」（視覺中國）

郭珮文亦有為莊子璇平反。（資料圖片）

而郭珮文曾在接受《香港01》訪問時為莊子璇平反：「其實我覺得佢係有自己嘅閃光點，而且我又好欣賞佢嘅口才，同埋佢講嘢有時候都好直，例如我有時做得唔好，佢都會提點我，我係好多謝佢。（咁多佳麗，會唔會之間相處唔係咁融洽？）冇可能16個都係好朋友，始終都會分咗一堆堆，邊一啲比較啱傾啲。」她在片中亦有講到學會了與人相處，盡量遠離是非：「有些事情其實不需要去強迫，合不來就合不來，做好自己，盡量少參與在drama裏面，因為真的會很心累。」最後她表示經歷選港姐後成長了不少：「變得不那麼害羞，表達能力也稍微進步了一些，自己的內心也強大起來，變得不那麼容易懷疑自己。」

她在片中亦有講到學會了與人相處，盡量遠離是非。（影片截圖）