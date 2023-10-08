中年好聲音2｜大佬許晉生獲周國豐讚性感　情不自禁台上飛吻

《中年好聲音2》今晚（08/10）一集開始進入淘汰賽，劉威煌成為第一位出場的參賽者，毫無懸念成為了第一位入圍，之後歌手黃劍文也被抽中出戰亦順利入圍。



許晉生表情好好笑。（《中年好聲音2》截圖）

許晉生唱歌勁投入。（《中年好聲音2》截圖）

參賽者李浩森演唱後獲得兩盞燈，前ATV藝人，來自澳門的古淖文舉手要求挑戰，最後也挑戰成功。從熒幕可見，未知是心情太激動還是太緊張的關係，明顯見到他拿着咪的手瘋狂手震，與心情的演唱形成強烈對比。之後伍仲衡突然開黃腔更令全場人捧腹大笑。

周國豐讚許晉生性感。（《中年好聲音2》截圖）

許晉生台上送飛吻。（《中年好聲音2》截圖）

想不到好戲在後頭，有「大佬」之稱的許晉生申請挑戰，以低音又磁性的聲音挑戰成功！周國豐給評語時說：「雖然我唔想用呢個形容詞...但係佢真係幾性感。」說罷，許晉生就即時在場上送了一個飛吻給周國豐。周國豐又即時打了一個冷顫，說道：「喂嗱，你唔好呀，好驚！唔該扣返盞燈啦！我係好鍾意佢感情演釋，雖然佢唱腔好老成，另一點可能佢好真性情，我按燈佢即刻望，你應該要全情投入呢首歌，唔好畀評判發現。」

許晉生指着伍仲衡說：「而家就爭佢囉。」（《中年好聲音2》截圖）

伍仲衡說：「我講完你唔會打我㗎可？」（《中年好聲音2》截圖）

許晉生又說：「係啱㗎，邊個唔畀燈我，我就望住邊個！」就完，就指着伍仲衡說：「而家就爭佢囉。」伍仲衡說：「我講完你唔會打我㗎可？」許晉生又回答：「睇吓點。」伍仲衡說：「你嘅低音好穿透，不過佢揀咗一首純鋼琴嘅歌，好靜。相對你揀首有節奏嘅歌，我就會按落去。」