袁偉豪人肉速遞回港　為太太張寶兒生日送驚喜：同導演講我唔拍了

袁偉豪和港姐太太張寶兒於2020年結婚，雖然女方屋企身家豐厚，但2人懶理閒言閒語，結婚至今依然非常恩愛，堪稱圈中模範夫妻。而在今年六月國際兒童節當天，兩公婆還齊齊透過社交平台宣布「BB來了」，真的幸福滿瀉。

袁偉豪和張寶兒於2020年結婚。（陳順禎攝）

今年六月宣布有喜。（IG@_bowiecheung）

今天（10日）是張寶兒的32歲生日，對於這位準媽咪來說，懷着BB過生日，感覺一定非常特別。而身為老公的袁偉豪當然不敢怠慢，原本要在深圳連續開工5日的他，昨晚（9日）來個大突襲，突然出現在屋企，令壽星女驚喜萬分。

張寶兒個肚已經好大。（IG@_bowiecheung）

So sweet !（IG@_bowiecheung）

開心到爆的張寶兒事後在社交平台分享了整個驚喜過程以及兩張孕照，她表示：「‼️這個人明明要在深圳連續開工五天，剛才突然出現家中！還要在大門外facetime我，見證我奇怪為何這麼晚有人來我，這個驚喜的確很開心。原本以為這個生日，你和爸媽都分別出外公幹了，我會在家好好和袁咕碌過二人世界，在心裡為家人們的專注奮鬥感到開心興奮～ 誰知道⋯⋯ 你和袁寶寶都在，是我最好的生日禮物。」

袁偉豪人肉速遞回港，令太太甜入心。（IG@_bowiecheung）

袁偉豪絕對是好老公。（IG@_bowiecheung）

之後張寶兒再分享一段限時動態，她問老公袁偉豪明明在深圳開工，點解會突然出現在她面前？袁偉豪得戚地說：「係呀，我同導演講我唔拍了，我話我今日唔拍了，我要返去陪我老婆過生日，係咁先。」張寶兒笑言：「好似好勁咁喎，老婆生日大晒。」𠱁得壽星女非常開心。

袁偉豪講笑老婆生日，戲都不拍了。（IG@_bowiecheung）

非常風騷。（IG@_bowiecheung）