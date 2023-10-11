李佳芯大馬出騷虎落平陽被犬欺　遭後輩冷待被嚇到花容失色極心痛

視后李佳芯（Ali）近年頻頻被指慘遭TVB投閑置散，去年只有一套《有種好男人》一劇出街，其後被安排去主持健康節目，曝光率驟減，對上一套的《有種好男人》拍攝期為2022年1月，換言之Ali已有超過一年半未為新劇開工；有傳《企業強人》原定有Ali演出，惟最後遭無故Foul走。有指Ali不是無工開，只是「揀Job做」，Ali上月尾受訪卻承認「冇人搵我做嘢」，但力撐公司指不覺被冷待，又指做綜藝是新嘗試，多謝公司畀機會，回答得大方得體又圓滑。

李佳芯有傳遭公司冷待。（陳順禎攝）

為了挽回人氣及曝光率，Ali決定轉戰大馬谷人氣，前往當地搞粉絲見面會，用行動拒絕坐冷板凳。Ali難得去一趟大馬，當然獲大批粉絲到場支持，Ali當場獻唱《遇見》冧粉絲，十分識做。

Ali大方認沒工開。（劉智源攝）

不過虎落平陽被犬欺，Ali人在異鄉似乎連視后的架子都要擺低，更被兩位馬來西亞TVB藝人後輩嚇到花容失色！從現場觀眾拍下的片段可見，Ali上台前在旁邊乖乖地微笑等候，並地與身邊人微笑打招呼，溫柔又親切。

此時大馬藝人陳玟蕙及陳泓升行出來先上台，不但直行直過沒有同Ali點頭打招呼，突然出現更嚇到Ali退後一步讓位，收起笑容縮起膊頭，狀甚緊張，楚楚可憐樣見者心痛。然而Ali很快便回復狀態，平復後便展開自信笑容上台，認真敬業。

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