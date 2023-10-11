moon tang新歌講感情超應景　用房屋比喻關係：容納唔到唔好勉強

moon與湯令山分手後，獲Wyman送贈《房屋供應問題》歌詞，以房屋比喻一段關係。

moon tang最近推出今年第二首廣東歌《房屋供應問題》，今次搵咗神級填詞人黃偉文先生合作，moon說：「可以同Wyman合作好開心，因為我終於可以體驗到『讀心嘅詞』，因為事前其實係無一個大方向話呢首歌係想寫咩，我淨係交咗Demo比佢，而嗰段時間佢知道我分咗手嘅消息，佢中間都只係問我想唔想份詞有啲搞笑同埋可愛，我就話可以！收到嘅時候我係有啲擔心Carry 唔到，到後來發現其實裡面有好深嘅意義。」 《房屋供應問題》是用房屋去比喻一段關係，moon說:「如果一間屋容納唔到我就唔好勉強，趁未係好嚴重嘅時候離開。」

拍MV時接二連三撞上黑雨及紅雨，搞到無得收工。

MV入面moon飾演店員處理客人退貨，晚上突然發現客人退回來的公仔原來是有生命的，更一直念念不忘「前主人」，moon有見及此便替牠尋找新家，展開新生活。moon說 ：「拍呢個MV，因為拍攝地點係一間大型連鎖傢俬店拍攝，所以我哋要係舖頭收工後先拍到，我好記得我哋拍MV嘅第一晚撞正黑雨，咁第二日即刻改期啦，點知改期之後又遇着紅雨，超級黑仔！不過最後我地所有人都安全返屋企，同埋個MV效果好得意，我好滿意！！」