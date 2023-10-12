鄭嘉穎兩公婆拍片陳凱琳演技被彈　內地網民竟不知他們是真夫妻

前港姐、華姐雙料冠軍陳凱琳現時活躍各個社交平台，成為吸金力強的KOL，連同老公鄭嘉穎也被感染，兩公婆經常夫妻檔拍片分享日常相處趣事。

鄭嘉穎最近經常與太太陳凱琳拍片。（小紅書截圖）

今次仲玩到要掉個仔落垃圾桶。（小紅書截圖）

網民讚Carlos跟爸爸一樣好戲。（小紅書截圖）

鄭嘉穎演技爐火純青。（小紅書截圖）

近日，陳凱琳和鄭嘉穎又上演一幕「夫妻劇場」，今次還找來特別嘉賓客串，就是他們的細仔Carlos。片中鄭嘉穎「奶爸」上身，手抱住9個月大的Carlos，問太太小朋友吃剩了很多東西，那要怎麼辦？陳凱琳簡單一句回應：「掉咗佢喇！」鄭嘉穎當然聽話照做，此時Carlos配合露出一個喊樣，網民笑指原來Carlos才是最好戲。

居然敢整蠱太太咁大膽。（小紅書截圖）

勁好戲。（小紅書截圖）

相反，陳凱琳的反應有點浮誇。（小紅書截圖）

鏡頭一轉，鄭嘉穎攤在梳化玩電話，忙完的陳凱琳問他：「老公，B仔去咗邊？」鄭嘉穎同樣以簡單一句回應：「妳叫我掉咗佢吖嘛！」嚇得陳凱琳即刻衝去後樓梯垃圾桶找。成功整蠱太太的鄭嘉穎，得戚地說：「妳唔係真係信呀？」氣得陳凱琳即刻追打他，並留言：「有時候我也不知道該生氣還是笑？」

陳凱琳衝去後樓梯垃圾桶搵仔。（小紅書截圖）

好入戲。（小紅書截圖）

鄭嘉穎成功整蠱太太，非常有滿足感，（小紅書截圖）

笑聲好可惡。（小紅書截圖）

不少網民留言讚鄭嘉穎不愧視帝，簡單一個小劇場都那麼有戲，而且樣子怎麼愈來愈年輕；相反陳凱琳就被彈演技有點太誇張。不過最有趣的都是鄭嘉穎與陳凱琳已結婚5年，但還有內地網民不知他們是真夫妻，留言問：「啊，你們竟然是真夫妻！我看過你們演的那個《殭》！」、「臥槽嘉穎哥結了婚了嗎？」有香港網民回覆：「仔都生咗幾個喇！」

有內地網民不知道鄭嘉穎已結了婚。（小紅書截圖）

這位網民有同樣疑問。（小紅書截圖）

鄭嘉穎和陳凱琳於2018年結婚，並育有3子，一家五口非常幸福。（IG@ghlchan）

兩人結婚至今5年依然非常恩愛。（IG@ghlchan）