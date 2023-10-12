姜濤首映禮鬧贊助商風波 　網民投訴：畀咗1500蚊咩都見唔到

MIRROR「人氣王」姜濤、台灣女星宋芸樺及李嘉文，昨晚（11日）到圓方出席電影《我的天堂城市》首映禮。但事後卻發生不愉快事件，冠名贊助商Katch在社交平台發聲明：「Katch特此公告永久不與Medialink Entertainment Limited再有任何合作機會。」隨即掀起網民熱議。

出席電影《我的天堂城市》首映禮。（資料圖片）

Katch在官方IG發出聲明後，再補充說：「代表在首映禮中已經離場表示不滿，不過由Katch贊助的我的天堂城市首映禮已完滿結束。多謝各位會員支持。」

Katch聲明。（IG圖片）

大批網民湧入IG想知道究竟發生什麼事引致如此不滿，雖然官方未有再回應，但有網民留言：「我比左$1500買首映飛，結果成個首映禮咩都見唔到，到首映場謝票好彩坐後排見到佢行入黎…」、「一個字“亂”，我睇住直播都覺得好 “亂”」等等，有網民則留意到有不少人台上趁機與姜濤自拍，留言：「成班阿太圍住姜影相，無視其他在場嘉賓，入到戲院前排位置隨便坐，霸好哂位同姜大合照…究竟係邊間公司係度搞緊聯歡晚會。」Katch僅以「關於活動當天詳情請向相關公司查詢，謝謝」回覆。

自拍。（資料圖片）

場面尷尬。（資料圖片）

姜濤被多位女士包圍，（資料圖片）

亦有網民指出：「其實Katch一向安排好差，之前商台活動、換飛之類都勁混亂，仲要delete人哋嘅留言，所以我唔會參加任何Katch有份搞嘅活動，而家仲要推卸責任，笑死」，不過即有網民反擊：「我覺得Katch好慘，無啦啦比人鬧，需知道在網絡世界，有許多人都借機會抹黑講好多唔係事實嘅嘢！Katch要理解這個。」而不少姜糖（姜濤粉絲暱稱）希望事件不要影響電影和姜濤。