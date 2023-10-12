COLLAR 成員Day被問護芯駖爆粗一事　開腔回應：小動物係無辜

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）與許軼（Day）今日（12日）一起現身尖沙咀出席「CENTREHARPER’ S BAZAAR 35周年 Glitter & Glam 派對」，當二人一出現的時候，現場守候的粉絲瘋狂大叫偶像名字。Marf和Day 接受《香港01》訪問，Day表示：「因為好耐都冇試過有活動，所以好開心。」Marf則說：「我好似冇試過着咁長嘅裙出活動，所以都好興奮！」

女團COLLAR成員Marf與Day今日（12日）一起現身尖沙咀出席活動。（張祖銘攝）

講到女團Lolly Talk最近宣布開演唱會，Day表示：「都好為佢哋感到開心，自己都諗住去睇，如果有時間的話。（COLLAR幾時開演唱會？）確實日期都蒙在鼓裏，不過下年就會有消息。」提到日前舉行歌迷會聚會，Marf表示：「大家都好冷靜。」Day接着透露：「好搞笑我哋打畀個Fans話俾佢聽活動嘅地址，佢就話好呀唔該你拜拜！可能Fans反應唔切，因為我哋一開始好正經。」講到有Fans未能參與這次活動，Marf表示：「都有啲可惜，下次希望多啲人可以參與。」

Marf透露明年才有演唱會消息。（張祖銘攝）

Day得知女團Lolly Talk開演唱會，為對方感到高興。（張祖銘攝）

被問到早前隊友芯駖被Hater人身攻擊，而Day義氣幫拖兼爆粗，她說：「呢單野唔係我跟開㗎！小動物係無辜。」至於會否害怕網友投訴，Marf立刻為Day解圍，並笑言：「我隻貓經常投訴沒有其他Collar成員留言。」講到下次會否注意網上的發言，Day指：「我哋每一次發言都好小心。」