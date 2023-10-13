Hillary劉沛蘅曬泳衣照突談求婚情節　引網民祝福：恭喜洪卓立！

現年32歲的劉沛蘅（Hillary）憑着主持ViuTV綜藝節目《膠戰S3》，傻大姐形象深入民心，得到觀眾的喜愛。Hillary與男朋友洪卓立上年高調宣布戀情，至今已經拍拖長達一年半，二人經常在IG甜蜜放閃發佈一起去旅行的照片。最近Hillary在IG大派泳衣福利騷身材兼發文，分享見證好朋友於泰國布吉當地結婚，親述當天男方下跪的一刻，卻隨即圈中好友及網友誤以為她與洪卓立宣布結婚的消息！

Hillary與男朋友洪卓立上年高調宣布戀情，至今已經拍拖長達一年半。(梁碧玲攝)

最近Hillary在IG大派泳衣福利騷身材。（IG@hillarylau)

Hillary突談求婚情節引發網民誤以為宣布婚訊

Hillary在IG發佈一系列的泳衣照，並寫上：「今個夏天唯一一個下水禮🥹，其實已經係幾個月前嘅事.. (Latergram得好緊要 haha) ，除咗一班朋友去放鬆下，仲有一個重要嘅秘密任務!!! (pic7)(唔係我嚟，係我朋友求婚成功)諗返起都覺得好開心，又想去旅行了。」照片中的她以迷人的長髮示人，身穿墨綠色的性感泳裝，展現驕人上圍及露出纖腰，散發青春氣息，吸睛到爆燈！貼文一出隨即引起網友瘋狂留言指誤以為Hillary要宣佈結婚消息，而圈中好友陳毅燊（ANSONBEAN）留言寫上：「congratulations!」之後又引起網民相繼留言：「下次到你」、「嚇親我。」