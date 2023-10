現年41歲的女神陳法拉與第二任丈夫Emmanuel Straschnov於2019年在法國結婚,法拉於2021年情人節在IG宣布囡囡小米妮出世,組成了三口之家,一家人生活幸福美滿。法拉成為人妻人母之後,仍然努力發展她的演藝事業,在荷李活發現得相當不錯,同時她亦兼顧家庭,把老公和女兒都照顧得很好,法拉亦間中會於社交網分享她與老公及囡囡的生活點滴。

法拉間中會分享女兒小米妮的生活點滴。(陳法拉IG)

雖然忙於工作和照顧家庭,但法拉也有留意時事新聞,關心世界大事。最近以色列與巴勒斯坦爆發衝突,戰爭一觸即發,至今已釀成無數死傷,當中包括平民百姓,令人痛心。法拉昨日就出了一個反戰post,貼了她女兒在沙灘上玩耍的照片,以英文留言寫道:「May you never experience war and hate. ❤️ #peace ( 願你永遠不會經歷戰爭和仇恨。❤️ #和平 )」簡單一句卻說出了好多人的心願,同時也道出了戰爭的殘暴不仁,令人心碎。相中法拉的女兒明顯長大了不少,網民都大讚她很可愛。

法拉也有留意以巴衝突。(ig圖片)

法拉分享了女兒最新近照出反戰post。(ig圖片)

