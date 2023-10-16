中年好聲音2｜劉可唱《我》爆喊冧莊5燈　肥媽：唱到一半我都喊喇

無綫歌唱選秀騷《中年好聲音2》昨晚一集再有3位5燈選手誕生，分別有冧莊5燈的劉可，另外還有陳麗媚和陳蒨葶。上回合一鳴驚人的劉可獻唱《我》，一開波便大晒功架先來清唱一小段，之後劉可愈唱愈投入，演唱完畢後更忍不住爆喊。劉可憑住真摯演出贏得5燈，亦是繼陳俞霏後第2位冧莊5燈選手！對於劉可的演出，感性的肥媽大讚：「佢清唱嗰段，我幾乎死咗咁滯啦！佢唱到一半我都喊喇，唱歌要投入，感動到自己感動到人，你真係掂到我哋個心。」張佳添則說：「佢真係用個心唱，唱完之後感情仲維持緊，佢真係一個藝術家嚟！」

大魔王劉可再次發功，成功冧莊5燈。

來自吉隆坡的陳麗媚獻唱《上海灘龍虎鬥》，以迷人Pink Lady造型上陣的她非常Sharp醒，最終憑着激情演出斬獲5燈，由3燈選手升呢5燈選手！張佳添說：「你冇辜負我第一個撳你燈，比起上次唱快歌，我喺慢歌中聽到你實力喺邊度。」周國豐亦開口大讚：「副歌部分鏗鏘有力，主歌部分柔情似水！」是集最後一位5燈選手是陳蒨葶，以黑色透視裝上陣的她獻唱《我的心裡沒有他》，她邊唱邊扭身扭勢，滲出陣陣女人味，成功俘虜評審獲得5燈佳績，周國豐說：「你揀啱咗歌，完全係好Fit，成件事係賞心悅目！」張佳添則說：「你設計過你嘅台風，一舉手一投足都好自如，你郁住嚟唱把聲仍然係好靚、好穩定，個台風好正，呢首歌暫時係你嘅代表作！」

肥媽話畀劉可感動到喊。

來自馬六甲的陳慧智每次來港比賽前都要四出籌集「盤川」，她的追夢故事感動了不少人。今集她獻唱天后彭羚的《囚鳥》，惟演出只獲得2燈成績，最終遭簡潔明PK淘汰無緣晉級30強。陳慧智在台上發表感言：「首先要多謝TVB舉辦呢個比賽，雖然今晚係最後一次企喺呢個舞台，我覺得已經係我人生最大一個成就。」