西貢結界｜男拔生曾憲哲被尋回　張善鵬失蹤4日並列一大奇案

17歲男拔生曾憲哲Ｍatthew失蹤8日後被搜救人員在馬鞍山郊野公園老鼠田坑尋回，而且安全無恙。近日網民熱烈討論有關事件，除了多年前「丁利華失蹤案」以外，在11年後的2016年也發生過「張善鵬失蹤4日」事件，不少網民都將「男拔生曾憲哲失蹤8日」與這兩件失蹤串聯在一起，認為與香港都市傳說「西貢結界」有關！



失蹤的曾憲哲被尋回一刻。（互聯網）

有關於「西貢結界」題材經常被用作劇集或是綜藝節目，例如「鬼王」潘紹聰就曾多次與觀眾討論過失蹤人士的經過，ViuTV亦有《香港秘密搜查官》探索行山人士張善鵬失蹤的地方大蚊坑，劇集《詭探》也曾以於「西貢結界」為題材，TVB亦有講述12個香港都市傳說的《十二傳說》，就連鐘欣潼也參演過一套《失蹤》的電影，也是講述迷失在香港山野的故事。

上一篇：西貢結界｜男拔生曾憲哲被尋回 鬼王潘紹聰曾探秘丁利華失蹤真相

上篇講過多年前丁利華失蹤案，相隔11年後的2016年再有行山客張善鵬於大蚊坑失蹤4日3夜後被尋回。事緣2016年張善鵬去西貢北潭涌行山，獨自一人上山後，經過大枕蓋發覺天色似想下雨，之後他決定下山，在Facebook簡單交代後就聽到了旱天雷。當他走到山腳後發現雨雲已過，又改變了主意繼續上山，怎料一去就去了4日3夜。

真正令事件染上了神秘色彩的是，張善鵬獲救後半個月在Facebook上貼出的3500字文章，當中講述了這4日3夜經歷。

Day 1：天有異象 灌木叢中不省人事

據張善鵬憶述，首天（18日）他在早上行山，但中途見天氣轉差，決定下山。其後天色好轉，張善鵬繼續行程，在半身高的灌木叢中「爆林」（穿過密林找路行）時突然失去知覺，醒來時已是晚上8時，收到家人來電隨即找路離開。張善鵬稱「落山時…唔多對路，好似怎行同目標距離都無縮短到」，在途中遺失了電話，又斷食糧，迷迷糊糊下入山谷休息。

Day 2：驚遇山友 一轉眼已不見蹤影

第二日醒來，張善鵬繼續覓路，行徑一條石澗時，竟先後遇到兩名山友。張大聲呼喊，但對方充耳不聞；追上去時，他們又離奇消失。張善鵬一時無奈，在水潭休息一會，又見到有人在樹叢中跑出來。張趕緊起步後追，「一路落居然一路見到有啲其他認識與唔識的人，但當我落到去時又唔見晒」，唯有再返上水潭休息。

Day 3：沿山澗走 有人嬉水又消失

張善鵬酣睡到天亮，前一晚放在旁邊的煙和火機不見了，尋找時發覺周遭環境跟先前完全不同。他進入前一天有人出來的樹林，卻「去到一處像是舊墳地咁嘅地方」。於是原路折返，沿山澗走，見轉彎處有人玩水，趕過去時又「靜晒唔見人，沿路幾次都係見到有人又突然消失」。張善鵬返回起點過夜，此時雖然已超過30小時無進食，但他一點都不覺餓。

Day 4：石頭有聲 行開揚路終於脫險

張善鵬張開眼，又發現環境再次改變，附近的石頭都傳出聲音，「就好像走進一條屋邨，每個單位都有些聲音傳出－樣」。他今次決定走開揚的路線，爬澗落山。沿途石頭的聲音不止，亦有人出現又消失；過了水庫，張善鵬在四叠潭遇到泰籍青年，知道終於脫險，便借了電話報平安，走到鹹田灣時遇到警察，結束四日三夜撲朔迷離之旅。

雖然不少網上媒體就將事件往靈異方向報道，不過YouTuber禪飛解密就表示，從科學角度去睇，有可能是因為猝睡症（發作性嗜睡症）及猝睡症中會出現的「入睡前的幻覺」有關。因應失蹤人士都曾經「爆林」，喜穿梭茂密森林中穿梭，亦符合了「在封閉時間內循環性的、不可抵擋的短暫睡眠發作」這個因素。再說，張善鵬亦多次提及過「迷迷糊糊下入山谷休息」、「遇到」山友及迷路於山野等講法，似乎也符合猝睡症的症狀有關。