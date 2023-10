羅密歐與祝英台｜陳豪陳茵媺一家五口睇首播　巨型主人房曝光

由陳豪和太太陳茵媺主演的無綫重頭劇《羅密歐與祝英台》昨晚(16日)正式首播。除了「雙陳」破天荒夫妻檔合作成焦點外,該劇內容和演員配搭也有不少新鮮感,值得追看。

陳豪和陳茵媺夫妻檔出演。(《羅密歐與祝英台》劇照)

一家五口看首播,好溫馨。(IG@aimeechan_official)

而今次也是陳茵媺重返無綫後首部劇集,為隆重其事,一向甚少讓3位小朋友看電視的陳豪和陳茵媺昨晚也破例,一家五口在家中舉行簡單而溫馨的首播會,陳豪更擔任攝影師將整個過程拍下。陳茵媺也感慨留言:「Watching the very first episode of our new drama with the family! Got a little emotional too. 」

當然不少得自拍。(IG@aimeechan_official)

陳豪擔任攝影師將整個過程拍下。(IG@aimeechan_official)

片中陳茵媺在床上攬住二仔陳浩鋒和細女Camilla,邊看著電視,兩位小朋友首次見到爸爸媽媽一起拍劇都顯得非常興奮,化身問題小孩不停問Why:「爸爸是你和別人在一起,還是你們兩個在一起?」、「為什麼要射殺爸爸?」、「爸爸在哪兒?」等等,而大哥陳梓燁則坐在床邊細心觀賞。陳茵媺笑言:「My daughter said she's not used to mommy in acting mode and boys asked if I not use this tone at home.」不少網民見到此情此景都覺得這一家:「太幸福啦吧!」、「幸福感滿滿!」

一對小朋友非常好奇,問不停。(小紅書截圖)

大哥在床邊細心觀賞。(小紅書截圖)

一家看得很認真。(小紅書截圖)

而此幕除了笑聲笑聲滿載溫馨外,還意外曝光了陳豪兩公婆的巨型主人房,就算中間擺放了一張足夠他們一家五口睡的加碼King Size的床,仍可3面落床之餘,還有足夠的活動空間,而且電視機後有多塊大的落地玻璃,極具氣派,無論白天夜晚都可飽覽迷人景色,至於裝潢雖不算奢華,但有家的溫暖感覺。

主人房意外曝光。(小紅書截圖)

勁大。(小紅書截圖)