羅密歐與祝英台｜陳豪陳茵媺一家五口睇首播　巨型主人房曝光

由陳豪和太太陳茵媺主演的無綫重頭劇《羅密歐與祝英台》昨晚（16日）正式首播。除了「雙陳」破天荒夫妻檔合作成焦點外，該劇內容和演員配搭也有不少新鮮感，值得追看。

陳豪和陳茵媺夫妻檔出演。（《羅密歐與祝英台》劇照）

一家五口看首播，好溫馨。（IG@aimeechan_official）

而今次也是陳茵媺重返無綫後首部劇集，為隆重其事，一向甚少讓3位小朋友看電視的陳豪和陳茵媺昨晚也破例，一家五口在家中舉行簡單而溫馨的首播會，陳豪更擔任攝影師將整個過程拍下。陳茵媺也感慨留言：「Watching the very first episode of our new drama with the family! Got a little emotional too. 」

當然不少得自拍。（IG@aimeechan_official）

陳豪擔任攝影師將整個過程拍下。（IG@aimeechan_official）

片中陳茵媺在床上攬住二仔陳浩鋒和細女Camilla，邊看著電視，兩位小朋友首次見到爸爸媽媽一起拍劇都顯得非常興奮，化身問題小孩不停問Why：「爸爸是你和別人在一起，還是你們兩個在一起？」、「為什麼要射殺爸爸？」、「爸爸在哪兒？」等等，而大哥陳梓燁則坐在床邊細心觀賞。陳茵媺笑言：「My daughter said she's not used to mommy in acting mode and boys asked if I not use this tone at home.」不少網民見到此情此景都覺得這一家：「太幸福啦吧！」、「幸福感滿滿！」

一對小朋友非常好奇，問不停。（小紅書截圖）

大哥在床邊細心觀賞。（小紅書截圖）

一家看得很認真。（小紅書截圖）

而此幕除了笑聲笑聲滿載溫馨外，還意外曝光了陳豪兩公婆的巨型主人房，就算中間擺放了一張足夠他們一家五口睡的加碼King Size的床，仍可3面落床之餘，還有足夠的活動空間，而且電視機後有多塊大的落地玻璃，極具氣派，無論白天夜晚都可飽覽迷人景色，至於裝潢雖不算奢華，但有家的溫暖感覺。

主人房意外曝光。（小紅書截圖）

勁大。（小紅書截圖）