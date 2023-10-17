張學友演唱會｜重提開騷耳水不平衡有心理影響：依家轉圈都驚驚哋

歌神張學友相隔5年，今日（17日）舉行盛大記者會宣布即將於12月假紅館舉行10場橫跨聖誕節的演唱會《張學友 60+巡迴演唱會》。提到今次是第十個個人演唱會，學友笑言雖然已經做了幾十場，但回到香港可能因為自我要求高而感到緊張。

歌神張學友相隔5年，今日（17日）舉行盛大記者會宣布即將於12月假紅館舉行演唱會。（梁碧玲攝）

提到早前在馬來西亞演唱會舉行期間，因耳水不平衡而頭暈跌低，學友直言有心理影響：「依家轉圈都驚驚哋，不過應該克服到。」學友續指耳水不平衡是從小已經存在的問題，但發生這種意外都是唯一一次，仲表示自己聲音沒有問題，所以可以繼續獻唱。

張學友重提開騷期間耳水不平衡頭暈跌倒。（梁碧玲攝）

他接受訪問時，被問到為何對於香港站感緊張，學友笑言自己要求多了，做自己演唱會想更加忠於自己。提到會否加場或跨年，學友表示要睇觀眾反應：「我都唔係好信實有實得嗰啲嘢，做咗咁耐人啦係咪先？得又見過，唔得又試過，自己都係比較偏向謹慎啲好啲。」講到如何避免耳水不平衡，學友笑言都是根據自己的發病率，年輕時每年發病一次，年紀大了就幾年才發病一次，所以上次發病很稀有，希望未來一兩年都不會再發生。

張學友坦言有心理影響。（梁碧玲攝）

至於冬季會容易病，學友坦言盡量戴口罩，盡力會去保護自己，並指自己至今還未中過新冠肺炎，始終母親已經八十多歲，對於要格外小心。另外，學友透露女兒正在外國留學，所以未知會否返港捧場，太太羅美薇就一定會來支持。